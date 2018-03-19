В Крыму и Севастополе подвели итоги выборов президента РФ

Избирательные комиссии Республики Крым и Севастополя подвели предварительные итоги выборов президента. Более 90 процентов голосов избирателей набрал Владимир Путин.

В Крыму обработка бюллетеней еще продолжается. По данным ГАС "Выборы" на 9 утра 19 марта, за Владимира Путина отдали голоса более 993 тысяч избирателей, что составляет 92,15 процента пришедших на выборы. За Павла Грудинина проголосовали 23,7 тысячи человек (2,2 процента), за Владимира Жириновского - 19,5 тысячи человек (1,8), за Ксению Собчак - 17,7 тысячи человек (1,6 процента). Остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов.

В списки избирателей РК были включены 1,498 миллиона человек. Из них 1,078 миллиона приняли участие в выборах. Явка составила 71,47 процента.

В Севастополе к настоящему моменту обработаны протоколы всех участковых избирательных комиссий. Севастопольцы отдали 218,3 тысячи голосов Владимиру Путину (90,19 процента). 3,59 процента (8,7 тысячи голосов) набрал Павел Грудинин, 2,9 процента (7 тысяч голосов) - Владимир Жириновский, 1,3 процента (3 тысячи голосов) - Ксения Собчак.

Как рассказал глава городского избиркома Севастополя Александр Петухов, на выборы 18 марта пришли 71,44 процента избирателей. В списках в Севастополе было 339 тысяч человек.