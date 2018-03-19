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19.03.2018 21:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кто к нам с мячом

Стадион "Ростов-Арена" ввели в эксплуатацию
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Как сообщили в Министерстве спорта РФ, необходимые документы подписаны по результатам итоговой проверки Ростехнадзора. Решение о начале строительства стадиона на левом берегу Дона было принято в 2013 году, и в августе того же года начался намыв песчаного грунта на месте будущего объекта.
Стадион в Ростове-на-Дону примет пять матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Фото: Денис Демков/РГ Стадион в Ростове-на-Дону примет пять матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Фото: Денис Демков/РГ
Стадион в Ростове-на-Дону примет пять матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Фото: Денис Демков/РГ

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал ростовскую арену, рассчитанную на 45 тысяч зрителей, уютной и отметил удачную локацию объекта.

- Это делает стадион доступным для всех жителей города. Уверен, арена и благоустроенная территория вокруг нее станут любимым местом посещения ростовчан, - поделился впечатлениями министр.

Стадионы ЧМ по футболу встанут на кадастровый учет за три дня

Представители ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018", побывавшие на "Ростов-Арене" в начале марта, также были удовлетворены стадионом.

Специалисты рассказали об уникальном эффекте присутствия, созданного для болельщиков. Даже с последних рядов верхних ярусов зритель отлично слышит голоса игроков, четко различает их лица и движения. Этого удалось достичь за счет крутизны трибун, когда каждый следующий ряд почти на 45 см выше предыдущего, и максимально возможной подвижки верхних ярусов к полю.

Тестовый матч на новом стадионе состоится 15 апреля. А во время ЧМ-2018 года здесь проведут встречи сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Республики Корея и Мексики, Исландии и Хорватии.

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