Как сообщили в Министерстве спорта РФ, необходимые документы подписаны по результатам итоговой проверки Ростехнадзора. Решение о начале строительства стадиона на левом берегу Дона было принято в 2013 году, и в августе того же года начался намыв песчаного грунта на месте будущего объекта.

Стадион в Ростове-на-Дону примет пять матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Фото: Денис Демков/РГ

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал ростовскую арену, рассчитанную на 45 тысяч зрителей, уютной и отметил удачную локацию объекта.

- Это делает стадион доступным для всех жителей города. Уверен, арена и благоустроенная территория вокруг нее станут любимым местом посещения ростовчан, - поделился впечатлениями министр.

Представители ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018", побывавшие на "Ростов-Арене" в начале марта, также были удовлетворены стадионом.

Специалисты рассказали об уникальном эффекте присутствия, созданного для болельщиков. Даже с последних рядов верхних ярусов зритель отлично слышит голоса игроков, четко различает их лица и движения. Этого удалось достичь за счет крутизны трибун, когда каждый следующий ряд почти на 45 см выше предыдущего, и максимально возможной подвижки верхних ярусов к полю.

Тестовый матч на новом стадионе состоится 15 апреля. А во время ЧМ-2018 года здесь проведут встречи сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Республики Корея и Мексики, Исландии и Хорватии.