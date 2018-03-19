На Ямале школьницу насмерть засыпало снегом

В маленьком ямальском городе Тарко-Сале в результате несчастного случая погибла девочка. В обстоятельствах трагедии разбирается региональный Следственный комитет.

На данный момент известно, что все случилось сегодня, когда дети играли во дворе дома на улице Осенней. Они делали подкоп в сугробе, который остался после чистки крыши. На 11-летнюю школьницу обрушилась снежная глыба. Товарищи позвали на помощь прохожих, но когда девочку доставил из-под завала, она уже не подавала признаков жизни.

"Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ). Тело ребенка передано на судмедэкспертизу", - передает пресс-служба СК ЯНАО.