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19.03.2018 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале директора интерната осудили за банкет за счет детей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В ЗАТО Озерск Челябинской области оглашен приговор по делу о банкете в коррекционной школе-интернате, который по распоряжению директора провели за счет двухдневного рациона питания детей. Директор образовательного учреждения признан судом виновным в растрате бюджетных средств, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

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История произошла в преддверии 55-летия интерната осенью 2016 года. Отметить это событие педагогический коллектив решил на широкую ногу, пригласив на праздничный банкет партнеров и чиновников. Однако собственных средств учреждения на "пир горой" не хватило. И тогда директор решил сэкономить на воспитанниках, распустив их по домам и присвоив деньги, выделенные на питание.

- В суде установлено, что перед праздничным банкетом обвиняемый отменил на два дня учебные занятия в интернате, а комбинату школьного питания, работающему с интернатом по договору, дал указания составить фиктивные справки о получении питания для льготных категорий учащихся, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - К юбилею по ним была произведена оплата. А деньги на сумму около 20 тысяч рублей потрачены на приготовление горячего блюда для праздничного банкета. При этом директор знал, что финансирование питания льготников носит целевой характер и не может быть использовано на другие цели. Однако намерено пошел на преступление, причинив ущерб бюджету Озерского городского округа.

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- При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, отнесенного к категории тяжких, - сообщила представитель Озерского суда Ирина Камалова. - В качестве смягчающих вину обстоятельств приняты положительные характеристики обвиняемого, полное возмещение ущерба и отсутствие претензий со стороны потерпевшей стороны - администрации городского округа. В итоге суд ограничился назначением штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что избрав минимальное наказание за растрату, суд не лишил директора права работать на руководящих должностях. Не сделали каких-либо "оргвыводов" и в городском управлении образования. По крайней мере, как удалось выяснить корреспонденту "РГ", отщипнувший от детского питания директор весь прошлый год, пока шло следствие, продолжал, как ни в чем не бывало, руководить учреждением.

Однако, после вступления приговора в законную силу уйти ему все-таки придется - лицам с судимостью работать с детьми законом запрещено, отметили в прокуратуре.

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