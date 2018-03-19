Под Екатеринбургом в ДТП погибли двое мужчин

На Челябинском тракте в районе Сысерти накануне вечером в автоаварии с участием четырех машин погибли двое мужчин.

По данным ГИБДД Свердловской области, водитель Nissan Tiida не рассчитал скорость, не справился с машиной и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся сначала с Chery, а потом - с Nissan Teana, за рулем которого была женщины. Отлетевшие от машин фрагменты повредили Mitsubishi Lancer.

"В результате ДТП водитель и пассажир Nissan Tiida погибли на месте. У водителя Chery сломана рука, у его пассажирки - ушиб грудной клетки, автоледи, управлявшая Nissan Teana, сломала ногу", - сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Обстоятельства аварии расследуются.