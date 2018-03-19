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19.03.2018 16:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре четыре человека погибли в ДТП

Текст: Екатерина Призова

В автоаварии с участием трех машин, которая случилась сегодня днем на трассе в ХМАО-Югре, погибли четыре человека.

Фото: ГИБДД Свердловской области
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Около полудня на 646 километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе столкнулись УАЗ и грузовик Mitsubishi Fuso Canter и MAN. Многотонные автомобили буквально расплющили микроавтобус (судя по раскраске бортов, он принадлежал экстренным службам). Один из грузовиков опрокинулся в кювет.

"Водитель и трое пассажиров УАЗ погибли сразу же. На места ДТП работают полицейские. Причины и обстоятельства, а также личности погибших, уточняются", - передает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По факту случившегося начал проверку Следственный комитет Югры.

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