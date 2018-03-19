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19.03.2018 02:14
Рубрика: В мире

Рейтинг правительства Японии упал до рекордного минимума

Рейтинг возглавляемого Синдзо Абэ правительства упал до самой низкой за последние шесть лет отметки. Всего за один месяц уровень недовольства властью вырос среди населения на 11 пунктов и составил 48 процентов. А вот тех, кто поддерживает нынешний кабинет министров, стало меньше на 13 процентов (31%).

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Как пишет ТАСС, главной причиной такого положения дел стал скандал с подделкой документов в министерстве финансов страны. Речь идет о документах по продаже участка знакомому жены премьера, причем по цене в семь раз дешевле рыночной.

Супруга главы правительства активно участвовала в этой сомнительной сделке. Министерство финансов долго отрицало факт подделки документов. Однако неопровержимые доказательства привела крупная газета "Асахи".

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