Решение по обмену криптовалют будет принимать Центробанк

Существовавшие ранее разногласия между Центральным банком и Минфином, которые касались вопросов обмена криптовалют на реальные (фиатные) деньги, а также возможности обменять их на другие активы, на данный момент устранены. Об этом журналистам сегодня сообщил замглавы министерства финансов Олег Моисеев.

Он проинформировал, что этот вопрос отдан на усмотрение ЦБ и именно регулятор будет "принимать решения".

Напомним, разность в подходах к урегулированию обмена криптовалют между Банком России и финансовым ведомством заключалась в том, что первый предполагал разрешить обмен только в отношении токенов, которые выпускаются на рынок с целью привлечения финансирования. А Минфин, в свою очередь, полагал, что широкое распространение криптовалют и возможное разрешение на их обмен, может привести к тому, что эта процедура будет использоваться в незаконных, нелегальных целях.