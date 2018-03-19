Результат Путина вырос до 75,9% после обработки 70% протоколов

Действующий глава государства по-прежнему уверенно лидирует на выборах президента России. После обработки 70,01% бюллетеней у Владимира Путина 75,91% голосов.

Об этом говорят оперативные данные Центральной избирательной комиссии.

Судя по этим данным, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у которого 12,59% голосов, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,08%.

Далее идут: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,48%, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 0,88%, Борис Титов (Партия роста) - 0,68%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,66% и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,64%.

Данные продолжают обновляться.