РФ заблокировала обсуждение в СБ ООН заседание по правам человека в Сирии

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в области прав человека в Сирии не проводилось по инициативе РФ, передает ТАСС.

Инициаторами проведения заседания выступили Великобритания, США, Франция и их союзники, но им не удалось заручиться поддержкой необходимого большинства в девять членов Совбеза.

"Пункт повестки дня не был утвержден, так как не набрал нужное количество голосов", - подвел итог голландский дипломат Карел Ян Густаф ван Остером, председательствующий в Совбезе.

Против выступили четыре страны, включая Россию и Китай. Еще три страны отказались участвовать в обсуждении.