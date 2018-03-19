Россия в седьмой раз выбрала президента. По данным Центризбиркома, Владимир Путин не просто лидирует с огромным отрывом от других кандидатов, но намного превзошел результат, полученный им на прошлых выборах.

После обработки ЦИК 50% голосов избирателей расклад голосов среди кандидатов получился следующим. Владимир Путин лидирует с 75,01% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин примерно с 13,39% голосов, третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34%, четвертое - выдвинутая партией "Гражданская инициатива" Ксения Собчак, которой отдали свои голоса 1,42% избирателей. Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко") получили менее одного процента голосов. Для действующего главы государства это убедительная победа. Стоит напомнить, что на выборах в 2012 году он получил 63,6% голосов.

Отличительная черта прошедших выборов не только в этом. По всей стране - от Чукотки до Калининграда - голосование шло очень активно, во многих регионах явка избирателей оказалась выше, чем на прошлых президентских выборах в 2012 году.

Дальний Восток и Сибирь, которые начали голосование первыми, показали практически рекордную явку.

По данным на 18.00 местного времени, Сахалин, Приморье, Хабаровский край и Еврейская автономная область зафиксировали явку почти в 60%, на Колыме она составила 65,7%.

Что касается центральной России, то и здесь к 18.00 явка превысила 60%. Так, в Брянской области пришли голосовать 74,56% избирателей, в Орловской - 65,24%, Белгородской - 65,52%.

Примечательно, что уже к полудню по московскому времени средняя явка по стране удвоилась и составила 34,72 процента. А на 17 часов по московскому времени "планка" явки преодолела 50-процентный рубеж и составила 51,9 процента. "По большинству регионов она существенно выше того, что было на 2012 год, голосование идет активнее", - сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

"Дальний Восток и Сибирь достаточно активно завершают или завершили голосование", - отметил он и добавил, что явка за два часа до закрытия участков там была выше прошлогодней, а протокольная превзойдет уровень 2012 года".

Это беспрецедентная кампания с точки зрения транспарентности, прозрачности и открытости выборов

Организация выборов была делом сложным, призналась журналистам глава ЦИК Элла Памфилова. Участвовать в выборах президента оказалось несравнимо легче, чем их организовывать. Памфилова может сравнивать - в 2000 году она стала первой женщиной, которая претендовала на пост президента РФ. "Ты идешь на выборы - ты несешь ответственность только за себя, а здесь такая ответственность - ты несешь ответственность за все. Груз ответственности просто несравним", - сказала она. Но все же "груз" оказался по плечу. Хорошую организацию выборов отметили и наблюдатели, и правозащитные организации, и политологи, и даже кандидаты, шедшие от оппозиции. Ксения Собчак заявила журналистам о результатах мониторинга своего штаба, который зафиксировал низкое количество нарушений - их стало "гораздо меньше".

Масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, нет, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Аналогичная позиция у МВД и у Общественной палаты РФ. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ тоже уже сделали официальное заявление о том, что "плюрализм мнений полностью есть", а проблем - нет.

Тем не менее Памфилова заверила, что "все махинаторы и фальсификаторы получат по рукам". "А я бы дала и по зубам", - добавила глава комиссии. Именно ЦИК был главным инициатором "вскрытия тех или иных злоупотреблений и нарушений, чтобы очистить систему от всего того, что неприемлемо в соответствии с законом", подчеркнула глава комиссии.

Кстати, жалоб об удалении с участков или недопуске туда наблюдателей от кандидатов и партий не поступало, заявила глава ЦИК.

Мониторинговая группа по наблюдению за выборами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не зафиксировала серьезных нарушений в день голосования, сообщил ТАСС председатель СПЧ Михаил Федотов. "Нет, мониторинговая группа Совета таких нарушений не зафиксировала, - сказал Федотов, отвечая на вопрос, были ли в ходе голосования нарушения, которые повлияли на волеизъявление граждан. - Принципиальных, серьезных нарушений мы не зафиксировали".

В целом же количество "фейковых" сообщений о нарушениях в ходе голосования оказалось немало, сетовал зампред ЦИК Николай Булаев. "Реальные сообщения - штучные", - признал он. Николай Булаев также сообщил, что Центризбирком "не получил пока ни одной серьезной жалобы ни от одной партии".

Техническая "оснащенность" выборов стала еще одной особенностью нынешней президентской кампании. В частности, видеонаблюдением были охвачены не только участковые, но и территориальные избирательные комиссии. Онлайн-трансляцию с избирательных участков в РФ посмотрели около полутора миллионов пользователей, уточнил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.

Электронные комплексы обработки бюллетеней и система "Мобильный избиратель" тоже стали признаками технологической революции выборов. Выбирать удобный участок стало легко - это можно было, напомним, делать даже по Интернету. Элла Памфилова и сама проголосовала "не по адресу" - в центре Москвы, рядом с работой. "Без ложной скромности - мы действительно совершили рывок в техническом оснащении избирательного процесса", - заявила глава ЦИК.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что степень открытости и транспарентности избирательной кампании по выборам президента не позволит ни одной стране усомниться в их легитимности. Такое мнение Матвиенко высказала вчера в эфире Первого канала.

"Это беспрецедентная кампания с точки зрения транспарентности, прозрачности и открытости выборов", - сказала она. Сенатор напомнила, что законодатели сделали все для устранения возможностей фальсификаций на выборах. "Мы ликвидировали открепительные талоны, мы сделали возможность для любого избирателя голосовать там, где ему удобно, не по месту проживания, а по месту его нахождения, и при этом голос каждого мог засчитываться только один раз. Здесь невозможно было допустить каких-то фальсификаций", - подчеркнула она.

"Нигде, ни в одной стране, я это знаю, нет такой прозрачности, открытости выборов и создания условий для признания их легитимности", - добавила Валентина Матвиенко.

"Не испытываю ни малейшего сомнения, что избирательная кампания в России была очень притягательным сюжетом для наших оппонентов в мире", - заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, критики России пытались ее дискредитировать, представить недемократичной страной, где невозможны свободные выборы. Кроме того, рассказал Косачев, предпринимались попытки внести раскол в российское общество, сформировать у него негативный образ власти. В частности, были зафиксированы попытки финансирования несистемной оппозиции из-за рубежа, сообщил парламентарий. "Мы видели, как была попытка поддержать несистемную оппозицию, представить факт нерегистрации одного из кандидатов от этой оппозиции как сюжет, полностью опровергающий демократичность кампании в целом", - отметил Косачев. Однако эти попытки, по мнению сенатора, дали противоположный результат -- "консолидация общества вокруг действий власти только возросла".