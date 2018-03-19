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19.03.2018 08:04
Рубрика: Экономика

Россия выйдет из сделки ОПЕК+ после достижения баланса на рынке нефти

Текст: Нина Егоршева

Россия может выйти из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после восстановления баланса на международном рынке, ожидаемого до конца 2018 года. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

В интервью Bloomberg TV он подчеркнул, что стороны привержены договоренности достичь стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Только после этого могут быть предприняты дальнейшие действия. По словам министра, восстановление баланса может произойти, начиная с третьего - четвертого квартала текущего года.

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Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК, а также государствами-экспортерами нефти, не входящими в картель. Согласно условиям сделки, стороны должны снизить добычу в общей сложности на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тысяч баррелей в сутки) и России (300 тысяч баррелей в сутки). Россия достигла своей квоты в мае 2017 года и с тех пор ее удерживает.

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