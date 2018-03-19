Женская сборная России по керлингу удачно стартовала на чемпионате мира, который проходит в канадском Норт Бэе. Все три первых матча команда Виктории Моисеевой завершила в свою пользу.

В этом чемпионате мира участвует сразу 13 команд. Сначала каждый играет с каждым, и две лучшие сборные напрямую квалифицируются в полуфинал соревнований, а команды, занявшие места с третьего по шестое, проводят дополнительный раунд плей-офф.

Российская сборная уже успела создать хороший задел, обыграв США (8:5), Швейцарию (8:4) и Шотландию (8:4). Наши девушки выступают в следующем составе: Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Юлия Гузиева. Еще один скип Анна Сидорова приехала в Канаду в качестве запасной. К слову, именно Сидорова и ее команда добивались наилучших результатов для российского керлинга на чемпионатах мира - несколько раз они становились призерами турнира.