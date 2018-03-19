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19.03.2018 22:40
Рубрика: Спорт

Кучеров идет за Кубком

"Тампа" обеспечила себе место в плей-офф НХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги приближается время решающих матчей в борьбе за места в плей-офф.

На данный момент путевки во всей НХЛ забронировали только две команды. Первым это сделал "Нэшвилл", выступающий в Западной конференции. А накануне раньше всех на Востоке участие в Кубке Стэнли гарантировала себе "Тампа".

Это произошло после того, как "молнии" обыграли на своем льду "Эдмонтон" - 3:1. Для "Тампы" предстоящий плей-офф станет четвертым за последние пять сезонов и десятым в истории клуба. Ну а нам приятно констатировать, что в нынешнем успехе команды велика заслуга ее российских легионеров.

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Кучеров оторвался от Малкина в гонке бомбардиров НХЛ

В первую очередь речь о лидере бомбардирской гонки Никите Кучерове. В матче с тем же "Эдмонтоном" наш соотечественник оформил дубль, и теперь на его счету уже 93 (36+57) очка. Принципиальный момент заключается еще в том, что форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, который является одним из главных конкурентов Кучерова в борьбе за "Арт Росс Трофи", вручающийся лучшему бомбардиру по итогам "регулярки", в этот вечер ушел со льда ни с чем.

Не менее ключевую роль в "Тампе" играет и голкипер Андрей Василевский. Сейчас у него небольшой спад, и в воротах с "Эдмонтоном" стоял его сменщик Луис Доминге, но россиянин по-прежнему лучший в лиге по количеству побед (40) и сухих матчей (7).

Что касается других событий дня, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает вести борьбу за титул лучшего снайпера сезона. Во встрече с "Филадельфией" "столичные" уступили - 3:6, но сам Овечкин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Таким образом, в снайперской гонке он сравнялся с финном Патриком Лайне из "Виннипега": у обоих сейчас по 43 гола.

А вот в глобальном смысле 19-летнему форварду из Суоми до нашего Александра еще далековато. Шайба в ворота "Филадельфии" стала для Овечкина 601-й, и теперь он делит 19-е место с другим финном Яри Курри в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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