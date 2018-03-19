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19.03.2018 22:48
Рубрика: Общество

Глухих услышали

Руководитель театра "Пиано" стал лауреатом премии президента
Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Новость о присвоении ему звания лауреата в области литературы и искусства для детей и юношества застала Владимира Чикишева, директора нижегородской школы-интерната для глухих, художественного руководителя и режиссера театра "Пиано" в Дрездене. Здесь он вместе с юными актерами знакомит немецкого зрителя с творчеством "Пиано".
Фото: Николай Нистеренко/ РГ Владимир Чикишев: Язык жестов помогает актерам театра "Пиано" общаться с собеседником без слов. Фото: Николай Нистеренко/ РГ
Владимир Чикишев: Язык жестов помогает актерам театра "Пиано" общаться с собеседником без слов. Фото: Николай Нистеренко/ РГ

- Хоть и работаем не за медали, признание заслуг нашего интерната и театра приятно, - признался Владимир Николаевич.

По словам лауреата, ни в школе-интернате, ни в театре не ставится цель сделать из каждого глухого ребенка артиста. Но подготовить выпускника к уверенному выходу во взрослую жизнь - это да.

Школа-интернат для глухих давно превратилась из казенного дома в учреждение, где хотят побывать и посмотреть на чудесно оформленные помещения многие обычные ученики и дети.

- Глухих иногда называют детьми с особенностями развития, - продолжает Чикишев. - Я бы назвал их детьми с особыми потребностями.

Фото: Константин Завражин/РГ/снято на iPhone
Объявлены лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры

Владимир Чикишев удостоен награды за реализацию программы единого образовательного пространства "Школа - Театр - Дом", создание театра "Пиано". А буквально три месяца назад театр "Пиано" благодаря НКО, содействующей его развитию, стал обладателем гранта в 5 миллионов рублей - деньги пойдут на расширение креативного пространства.

- Фестиваль "Школа искусств", который мы начали проводить в 2016 году, получит новый импульс для развития, - говорит директор. - У нас есть идея превратить парк вокруг школы (а его площадь - 36 гектаров) в огромное арт-пространство с развивающими комплексами, павильонами. Здесь можно будет проводить инклюзивные карнавалы и фестивали для детей с ограничениями и учеников общеобразовательных школ, воспитанников детских домов и специализированных интернатов.

Но средств гранта хватит пока только на установку одного павильона. В нем ориентировочно 30 июня уже в новом формате пройдет "Школа искусств". Грант стал импульсом и для благотворителей - их средства планируется направить на обустройство паркового комплекса. Уже объявлен конкурс по созданию проекта умного развивающего парка около нашей школы-интерната.

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