Вице-чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Сергея Карякин только под занавес первого круга турнира претендентов в Берлине (Германия) одержал свою первую победу.

В седьмом туре Карякин белыми фигурами выиграл у американца филиппинского происхождения Уэсли Со. До этого Сергей потерпел два поражения и четыре партии свел вничью.

Результаты остальных поединков тура: Александр Грищук (Россия) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Владимир Крамник (Россия) - Дин Лижэнь (Китай) - ничьи, Левон Аронян (Армения) - Фабиано Каруана (США) - 0:1.

Положение после первого круга: Каруана - 5 очков; Мамедьяров - 4,5; Крамник, Грищук, Дин Лижэнь - по 3,5; Карякин - 3; Аронян, Со - по 2,5. Победитель турнира претендентов в ноябре сыграет матч за корону с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном.