Сергей Бодров снимет фэнтези про кунг-фу

Двукратный номинант на премию "Оскар", российский режиссер Сергей Бодров-старший уже давно осваивает восточную тематику в своих картинах: "Монгол", "Кочевник", "Дархан", "Дочь якудзы", так далее. И не собирается останавливаться. Как сообщает ScreenDaily, следующим фильмом Бодрова станет фэнтези про кунг-фу, которое он сделает для свежеобразованной гонконгской компании Goldfinch Neon - ответвления британской Goldfinch Studios.

В ближайших планах компании - четыре картины. Бодров-старший снимет первую - под рабочим названием "Три меча мастера Чана". На данный момент о ней известно только то, что действие будет разворачиваться в Китае и Восточной Азии XVII века.

Другой проект, для которого сейчас активно собираются средства, называется Crako - про зомби, паркур, Гонконг и некий вымышленный заброшенный город.

Следом готовятся экранизация театрального шоу Stomp - ее поставит один из создателей мюзикла Люк Крессуэлл - и безымянная пока лента о боевых искусствах.

Компания надеется, что ее продукция, сочетающая китайский прагматизм и изобретательность с британским качеством, сможет составить достойную конкуренцию на мировом кинорынке.

Кроме того, напомним, Бодров-старший, среди прочих проектов, работает сейчас над экранизацией "Сердца Пармы" Алексея Иванова и байопиком британского путешественника Джеймса Брука по прозвищу "Белый раджа".