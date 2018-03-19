Смартфоны на Android атаковал опасный банковский вирус

19.03.2018, 12:05 Текст: Антон Благовещенский

Специалисты компании Symantec сообщили об обнаружении новой версии банковского трояна Fakebank, ориентированного на Android-смартфоны.

Вредоносное приложение после заражения устройства получает способность перехвата входящих и исходящих звонков. Это делается для того, чтобы пользователи не могли связаться с технической поддержкой банка.

В случае с исходящим звонком вирус подменяет телефонный номер банка номером, который принадлежит мошенникам. Сами злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников банка, звоня владельцу зараженного смартфона. На дисплее будет отображаться номер банковской организации, хотя звонить клиенту будут мошенники.

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Помимо этого, Fakebank способен собирать информацию о пользователе зараженного смартфона и отправлять ее авторам вируса.

Вредоносное приложение распространяется через социальные сети и нацелено в основном на клиентов банков в Южной Корее.

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