СМИ: США установили секретный канал связи с КНДР

Спецслужбы США установили прямой секретный канал связи с представителями Северной Кореи. Об этом телеканалу CBS News рассказал неназванный американский чиновник. О каких-либо состоявшихся контактах или их содержании данных не приводится.

Ключевая роль в контактах с КНДР и подготовке планируемой встречи ее лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом отведена ЦРУ. Как сообщает телеканал, директор спецслужбы Майк Помпео, которого Трамп собирается сделать новым госсекретарем США, считает более целесообразным такой тип "тихой дипломатии", а не дипломатический канал, установленный госдепартаментом через ООН.

Президент Дональд Трамп недавно дал согласие на встречу с Ким Чен Ыном. Встреча, которая станет первым личным контактом лидеров КНДР и США, планируется в ближайшие недели, до конца мая 2018 года.