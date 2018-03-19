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19.03.2018 15:02
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачей шокировала обнаруженная у пациента вместо мозга "пустота"

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: BMJ Case Reports
Фото: BMJ Case Reports

В Ирландии врачей ошеломил результат МРТ 84-летнего пациента, показавший огромную заполненную воздухом полость там, где должна была находиться часть мозга, передает Guardian.

Сообщается, что мужчина обратился к врачам из-за сильной слабости, которая ощущалась в левой ноге и руке в течение трех дней. До этого ирландец жаловался на ощущение неустойчивости, в результате чего даже получил перелом ноги.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Многочисленные анализы крови не выявили каких-либо патологий. Кроме того, у 84-летнего пациента отсутствовали проблемы с речью, зрением, функциональностью мышц лица и в целом наблюдалась ясность мышления.

Результаты сканирования мозга ирландца поставили врачей в еще больший тупик - в правой лобной доле пациента четко вырисовывался воздушный карман размером в девять сантиметров.

Как пояснил доктор Финлей Браун, ранее он и его коллеги наблюдали незначительное скопление воздуха в черепных полостях пациентов и это, скорее всего, являлось последствием травм или инфекций. Но столь масштабную воздушную полость, сосредоточенную в одном месте, специалисты наблюдали впервые.

- Я никогда не видел ничего подобного. И не могу себе представить, что я когда-нибудь увижу это снова, - говорит Финлей Браун.

Он пояснил, что история 84-летнего ирландца, безусловно, станет предметом обсуждений в научной литературе.

Специалисты заключили, что "пустота" в мозге ирландца могла образоваться из-за доброкачественной опухоли кости. При этом мозг пациента, разумеется, никуда не делся, а просто оказался сжатым воздушной полостью. Ирландцу назначили профилактическое лечение.

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