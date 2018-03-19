Состояние госпитализированного актера Гаркалина остается тяжелым

Советский, российский актер, педагог, народный артист России Валерий Гаркалин по-прежнему находится в больнице - в отделении острых эндотоксикозов. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Об этом сегодня, в понедельник, РИА Новости сообщили в НИИ имени Склифосовского.

"Вечером и утром (температура - ред.) - 36,7, состояние средней тяжести, так же в отделении острых эндотоксикозов", - процитирована собеседница РИА.

Напомним. В конце прошлого месяца стало известно, что 63-летний Валерий Гаркалин доставлен в реанимацию - в тяжелом состоянии. Позже дочь артиста сообщила, что отец госпитализирован с диагнозом воспаление легких.

Через некоторое время его перевели из экстренной реанимации в общую.

Валерий Борисович Гаркалин родился в 1954 году в Москве. После школы поступил слесарем на завод, служил в армии. После армии закончил Государственное музыкальное училище им. Гнесиных. В кино дебютировал в 1989 году, в "Катале" Бодрова-старшего.

Самая известная работа - фарсовая комедия Владимира Меньшова 1995 года "Ширли-мырли".

Снялся в "Бедной Саше", "Попсе", сериалах "Участок" и "Моя прекрасная няня".

В 2008 году артист перенес два инфаркта.