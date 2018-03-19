На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Состояние госпитализированного актера Гаркалина остается тяжелым

Новость 19.03.2018, 11:45 | Текст: Олег Усков

Советский, российский актер, педагог, народный артист России Валерий Гаркалин по-прежнему находится в больнице - в отделении острых эндотоксикозов. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Об этом сегодня, в понедельник, РИА Новости сообщили в НИИ имени Склифосовского.

"Вечером и утром (температура - ред.) - 36,7, состояние средней тяжести, так же в отделении острых эндотоксикозов", - процитирована собеседница РИА.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Представитель актера Добронравова рассказала о его состоянии

Напомним. В конце прошлого месяца стало известно, что 63-летний Валерий Гаркалин доставлен в реанимацию - в тяжелом состоянии. Позже дочь артиста сообщила, что отец госпитализирован с диагнозом воспаление легких.

Через некоторое время его перевели из экстренной реанимации в общую.

Валерий Борисович Гаркалин родился в 1954 году в Москве. После школы поступил слесарем на завод, служил в армии. После армии закончил Государственное музыкальное училище им. Гнесиных. В кино дебютировал в 1989 году, в "Катале" Бодрова-старшего.

Самая известная работа - фарсовая комедия Владимира Меньшова 1995 года "Ширли-мырли".

Снялся в "Бедной Саше", "Попсе", сериалах "Участок" и "Моя прекрасная няня".

В 2008 году артист перенес два инфаркта.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#Россия
Фото: depositphotos.com
В Петербурге совершено нападение на создателя сериала "След" 18.03.2018
"Барбосса" из "Пиратов Карибского моря" снимется в хорроре про Петербург 18.03.2018
Легендарная Мирей Матье рассказала о своей любви к России 16.03.2018
#происшествия
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Никита Михалков прокомментировал свое состояние после удара головой 15.03.2018
Появились новые сведения о состоянии актера Валерия Гаркалина 13.03.2018
Обвиненный в домогательствах и изнасилованиях актер найден мертвым 10.03.2018
#СССР
Фото: kinopoisk.ru
У фильма "Приключения Электроника" появится ремейк с рейтингом 18+ 16.03.2018
Духовник Олега Табакова: Актер умер как христианин 16.03.2018
Умер режиссер фильмов "Зеленый фургон" и "Трест, который лопнул" 16.03.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.