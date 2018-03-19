Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) обнародовала даты и время начала матчей 24-30 туров чемпионата страны. Завершится сезон 13 мая, сообщает официальный сайт организации. Отметим, что финал Кубка страны пройдет 9 мая.

Традиционно все встречи заключительного тура начнутся в одно время - в 14.00 по Москве. В последний игровой день пройдут следующие матчи: ЦСКА - "Анжи", "Арсенал" - "Локомотив", "Зенит - "СКА-Хабаровск", "Краснодар" - "Рубин", "Уфа" - "Тосно", "Спартак" - "Динамо", "Ростов" - "Урал" и "Амкар" - "Ахмат". "Стыки" за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне пройдут с 17 по 20 мая.

Напомним, что перенесенные встречи 23-го тура состоятся 18 апреля. В этот день лидер турнира "Локомотив" примет в Черкизово грозненский "Ахмат", столичное "Динамо" отправится на выезд в Санкт-Петербург к "Зениту", а ЦСКА на Песчаной будет противостоять один из аутсайдеров чемпионата пермский "Амкар".