Московский ЦСКА обнародовал билетную программу на ответный матч Лиги Европы против лондонского "Арсенала". Эта игра пройдет на поле армейцев 12 апреля. Первый матч состоится в Лондоне 5 апреля.

Самая низкая цена на место за воротами составляет 1000 рублей. Билеты на центральные трибуны обойдутся заметно дороже - от 2500 до 4500 рублей. Исключение составит 202-й, семейный сектор. Вход на него для взрослого стоит 2000, а для ребенка - 1000 рублей. Продажи будут осуществляться в два этапа. С 21 по 25 марта билеты смогут выкупить обладатели сезонных абонементов - они имеют право забронировать свое привычное место и дополнительно приобрести до двух билетов. С 11 утра 26 марта начинается свободная продажа для всех желающих. Она будет осуществляться как в кассах стадиона, так и в Интернете, а также в клубном магазине.