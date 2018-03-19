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19.03.2018 23:47
Рубрика: Спорт

Питер снова впереди

СКА обыграл "Локомотив" в третьем матче серии Кубка Гагарина
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск №7520 (57)
20 марта пройдут третьи матчи в четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина в Восточной конференции. Магнитогорский "Металлург" примет казанский "Ак Барс", а челябинский "Трактор" на своем льду сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".

В обоих противостояниях счет пока равный - 1-1. Любопытно, что "Магнитка" встречалась с Казанью в плей-офф Континентальной хоккейной лиги совсем недавно - в прошлом сезоне. Тогда, на стадии 1/2 финала все оказалось довольно однозначно: "Металлург" справился с "барсами" за четыре матча. Сейчас болельщикам, судя по всему, нужно настраиваться на куда более продолжительную серию. А вот "Трактор" с "Салаватом Юлаевым" в Кубке Гагарина столкнулись впервые. До этого команды пересекались только в регулярном чемпионате КХЛ. В этом сезоне "трактористы" обыграли юлаевцев дважды. Но плей-офф, как известно, - другая история.

Фото: РИА Новости
В полуфиналах конференций Кубка Гагарина сыграно по два матча

Между тем вчера третьи матчи прошли в сериях Западной конференции. В Ярославле "Локомотив" принимал питерский СКА. Из двух стартовых игр на выезде "железнодорожникам" неожиданно удалось одну выиграть. И на своем льду команда Дмитрия Квартальнова надеялась развить свой успех.

Уже на восьмой минуте встречи хозяева открыли счет. Однако, по мнению судей, перед взятием ворот шайба покинула пределы площадки. Арбитры долго совещались, но в спорной ситуации приняли решение в пользу СКА и гол отменили. К слову, такое в этом плей-офф происходит не впервые. Например, судьи не засчитали шайбу "Северстали" в четвертом матче серии с армейцами.

Если первый период, изобиловавший борьбой, получился примерно равным, то во втором гости владели преимуществом. Материализовать его удалось в гол Ильи Ковальчука. К этой шайбе у судей вопросов не возникло. Как и ко второй в исполнении Ильи в заключительном периоде - 2:0. И СКА снова впереди в серии - 2-1.

В другом матче Запада ЦСКА гостил у "Йокерита". Результат встречи стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

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