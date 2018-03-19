Трогательная история пропавшего кота умилила интернет

19.03.2018, 13:20 Текст: Анна Баранова

Девушка с никнеймом @ngvhi поделилась в Twitter трогательной историей о том, как ей удалось найти своего кота спустя пять лет после потери.

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"После того, как Пантера пропал, он оказался в приюте в соседнем городе, откуда его и забрали", - рассказала @ngvhi.

Новая владелица Пантеры отдала его своим родителям, которые оказались соседям настоящей хозяйки питомца. Целый год потерянный кот жил совсем рядом со своим бывшим домом. Более того, эти самые соседи отдали @ngvhi собаку породы хаски, так как не смогли справится с ее дрессировкой. Таким образом, люди поменялись питомцами, сами того не подозревая.

"Я не могу поверить, что это правда. Я до сих пор в шоке, так как мой первый питомец кот Пантера вернулся домой спустя целых пять лет разлуки", - призналась автор истории.

Настоящая хозяйка Пантеры рассказала своим соседям, что это ее кот. Она указала на то, что у него удалены когти на передних лапах, эту операцию ему сделали в семье @ngvhi. Новые владельцы предложили вернуть кота назад, но первые хозяева отказались, так как у них уже появился новый кот и собака. Они отметили, что смогут навещать Пантеру в его новом доме.

"Это просто нереально! Я уже приняла, что он умер, а он сидит рядом со мной и мурчит, как будто ничего не произошло. Мое сердце полно эмоций", - призналась девушка.

История @ngvhi набрала почти 220 тысяч лайков и более 42 тысяч репостов. Пользователей соцсети поразила невероятная история Пантеры, в комментариях они порадовались тому, что семья воссоединилась.

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