Трогательная записка от хитрого ребенка насмешила соцсети

19.03.2018, 14:52 Текст: Анна Баранова

Пользователь с ником The_Dream_Walker опубликовал в Сети записку, которую его маленький двоюродный брат написал своему отцу. Необычный текст послания насмешил интернет.

"Ты очень хорошо работаешь и можешь сделать Землю гораздо лучшим местом. И если ты будешь работать еще больше, то сможешь купить мне игру, которую я хочу", - написал ребенок.

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Пост оценили более 20 тысяч человек. Комментаторы оценили находчивость маленького мальчика.

"Логика этого ребенка превосходна".

"Ребенок идет к тому, чтобы начать карьеру в политике".

"Умный ребенок. Если не спросишь, то не получишь положительный ответ".

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