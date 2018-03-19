У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель

Вертолет вернулся в аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне после того, как у него во время полета отказал один из двигателей. На борту винтокрылой машины находились дочь и зять президента США Дональда Трампа, которые занимают посты советников главы государства.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел несколько дней назад. Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер отправились на вертолете из Вашингтона в Нью-Йорк. После вылета у винтокрылой машины отказал один из двух двигателей. Пилот решил срочно вернуться в аэропорт.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Причины происшествия неизвестны. Официальный представитель политиков не стал комментировать инцидент.