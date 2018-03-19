Умер один из самых популярных на YouTube котов

В США скончался кот по имени Бенто, известный в социальных сетях как "кот-пианист". О смерти питомца сообщил его хозяин, житель американского штата Вашингтон Чарли Шмидт. Он посвятил коту видео, указав даты рождения и смерти в самом начале.

Сам Бенто, как пишет The Sun, прославился в соцсетях благодаря другому коту по имени Фетсо - он также принадлежал Чарли Шмидту. В 1984 году хозяин нарядил животное в рубашку и, управляя его лапами, сыграл простую мелодию на синтезаторе, записав процесс на видео. Спустя более чем двадцать лет ролик попал на телевидение, сделав Фетсо звездой.

Однако Бенто в итоге смог стать отдельной знаменитостью. Он принимал участие в телевизионных записях и становился "лицом" рекламных компаний. На канал Keyboard Cat подписано почти 150 тысяч человек.