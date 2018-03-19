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19.03.2018 20:41
Рубрика: В мире

Бомба как манифест

В американском Остине прогремел новый взрыв, уже четвертый с начала месяца
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Два человека пострадали в результате взрыва в американском Остине - одном из крупнейших городов штата Техас. С начала месяца это уже четвертый инцидент такого рода в городе. В местной полиции склонны считать, что взрывы являются звеньями одной цепи преступлений.
Полиция Остина связывает новый взрыв с тремя предыдущими, считая их звеньями одной цепи. Фото: AP Полиция Остина связывает новый взрыв с тремя предыдущими, считая их звеньями одной цепи. Фото: AP
Полиция Остина связывает новый взрыв с тремя предыдущими, считая их звеньями одной цепи. Фото: AP

Последнее происшествие произошло на юго-западе Остина в воскресенье вечером. Глава полиции города Брайан Мэнли сообщил, что по предварительной версии взрывное устройство было приведено в действие при помощи проволочной растяжки. В результате взрыва пострадали два молодых человека. Оба госпитализированы с ранениями, не угрожающими их жизни.

Полиция предписала местным жителям не покидать свои дома вплоть до 10 утра следующего дня с тем, чтобы специалисты детально осмотрели район происшествия при солнечном свете. В районе на весь день отменено движение школьных автобусов.

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В полиции призвали горожан "проявлять повышенную бдительность, обращать внимание и обходить стороной любые подозрительные устройства, будь то коробки, сумки, рюкзаки или иные предметы, которые не вписываются в окружение". Местным жителям также советуют не вскрывать неожиданно доставленные на дом посылки.

В правоохранительных органах склонны связывать это происшествие с тремя другими аналогичными инцидентами в Остине. Первый случай произошел 2 марта, когда 39-летний местный житель погиб из-за взрыва посылки, доставленной ему на дом. 12 марта были зафиксированы сразу два похожих происшествия, в результате чего погиб 17-летний молодой человек, пострадали две женщины. В каждом из случаев посылка приходила не по почте. Неустановленные лица оставляли коробку с взрывным устройством у дверей дома жертвы. В полиции отмечают, что устройства достаточно мощные.

За информацию о том, кто стоит за взрывами, федеральные и местные власти предлагают награду в 100 тысяч долларов, а губернатор штата Техас Грег Эбботт - еще 15 тысяч долларов. Следователи пока воздерживаются от вывода о том, что за инцидентами стоит "серийный подрывник", но, как констатировал Мэнли, "явно прослеживается тенденция". Одним из возможных мотивов преступления, который наблюдается в каждом из случаев, глава полиции считает расовую ненависть. Такое предположение сделано на основе того, что три жертвы взрывов были темнокожими, а последняя женщина - выходец из Латинской Америки.

Одним из возможных мотивов преступления глава полиции считает расовую ненависть

Глава полиции города также высказал предположение о том, что организатор взрывов таким способом пытается обратить на себя внимание и донести некий манифест или мысль, как это было в случае с Теодором Казинским, также известным под прозвищем Унабомбер. Последний в период с 1978 по 1995 год отправил 16 бомб по почте, жертвами которых стали 3 человека, еще 23 пострадали. После этого он анонимно предложил прекратить рассылку в обмен на публикацию в крупнейших газетах его манифеста, в котором Казински обращал внимание на ограничение человеческой свободы из-за современных технологий. Публикация манифеста в конечном итоге помогла ФБР идентифицировать преступника и задержать его.

Между тем

Национальный долг США впервые в истории достиг уровня в 21 триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные телеканалом CBS со ссылкой на министерство финансов США.

В момент инаугурации Дональда Трампа в качестве 45-го президента США в январе 2017 года сумма американского госдолга составляла 19,9 триллиона долларов. Трамп критиковал своих предшественников за рост национального долга и обещал ликвидировать его за два президентских срока, то есть в течение восьми лет. Он также возложил ответственность за это на своего предшественника Барака Обаму и Демократическую партию США, от которой тот избирался. За время правления Обамы американский госдолг увеличился почти вдвое - с 10,6 триллиона в 2011 году до 19,9 триллиона в 2017 году.

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