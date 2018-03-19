В Facebook расследуют хищение данных 50 миллионов пользователей

В Facebook начали расследование громкого инцидента - хищения личных данных 50 миллионов пользователей.

Как уточняет CNN, конфиденциальная информация могла использоваться в политической борьбе - во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. О том, что аналитическая компания Cambridge Analytica пыталась повлиять на то, как проголосовали американцы, используя информацию из миллионов профилей Facebook, сообщили британские СМИ и The New York Times.

В Facebook пояснили, что разрешили профессору психологии Кембриджского университета Александру Когану собирать информацию от пользователей, которые загрузили его приложение Thisisyourdigitallife. Эта программа предлагала пройти личностный тест.

Однако выяснилось, что пользователи Facebook, которые загрузили приложение, автоматически дали разрешение на сбор данных по их местоположению, их друзей и контента, который они лайкнули. СМИ сообщили что Коган предоставил эти данные в Cambridge Analytica, нарушив правила соцсети.

Аналитическое агентство в свою очередь отрицает, что набор данных, о котором упомянули журналисты, использовался в рамках услуг, которые были предоставлены во время президентской кампании Дональда Трампа.

Информация о краже данных вызвала большой резонанс. Американские законодатели призвали Цукерберга объяснить действия его компании.

В настоящий момент в Facebook приостановили работу собственной лаборатории стратегических коммуникаций, которая, в том числе, собирала аналитические данные о пользователях.

Теперь компании предстоит определить, получают ли пользователи соцсети достаточную информацию о том, как могут быть использованы их данные. И должны ли в Facebook следить, как именно третьи лица применяют эти данные.