В Италии на 2,2% выросло число "работающих бедняков"

Как утверждает Всеобщая итальянская конфедерация труда, больше всего страдают от этого феномена итальянцы, связанные с работодателями временными договорами, а также те, кто вынужден работать на полставки. Тем не менее специалисты европейской статистической службы отмечают, что под ударом находятся в том числе работники, имеющие постоянное место работы. Согласно Евростат, в зоне риска оказались 7,5 процента обладателей постоянных контрактов, 20,5 процента работников с временными договорами на руках, а также 19,9 процента итальянцев, работающих на полставки. В общей сложности под угрозой бедности находятся 10 процентов работающих мужчин и 9,1 процента женщин.
Прокомментировать сложившуюся ситуацию "РГ" попросила профессора экономики римского университета Luiss Guido Carli Джузеппе Ди Таранто:
- Истоки этого настораживающего феномена в Италии я напрямую связываю со страшным экономическим кризисом 2007-го, из которого страна начала понемногу выходить только сейчас. В результате кризиса мы потеряли одну четвертую нашего индустриального производства - были закрыты многие предприятия, тысячи итальянцев в одночасье оказались без работы, а те, кто сумел сохранить рабочее место, вместо привычных долгосрочных контактов вынуждены довольствоваться временными договорами и работой на полставки. Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что зарплаты итальянцев - одни из самых низких в Евросоюзе. Кроме того, увеличению числа бедных среди рабочего населения Италия во многом обязана усиливающемуся разрыву в экономическом развитии между югом и севером страны. Юг - самая уязвимая часть Италии, жители которого получают заплату в среднем на 16 процентов ниже, чем итальянцы, проживающие на севере, и поэтому, как свидетельствует статистика, именно южане чаще остальных итальянцев сталкиваются с финансовыми трудностями. Все эти факторы способствуют тому, что число "работающих бедняков" растет в Италии из года в год. Неудивительно, что большинство партий, принявших участие в недавних парламентских выборах, включили в свои программы предложения по борьбе с бедностью.
По данным экспертов Евростат, Италия занимает в Евросоюзе одну из лидирующих позиций по числу "работающих бедняков". Хуже дела обстоят разве что у Румынии, Греции, Испании и Люксембурга.