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19.03.2018 17:05
Рубрика: В мире

В Италии на 2,2% выросло число "работающих бедняков"

Текст: Нива Миракян (Рим)
Над более чем 2,5 миллиона работающих итальянцев нависла реальная угроза угодить в категорию бедняков. К такому неутешительному выводу пришли специалисты статистической службы Евросоюза Евростат, согласно которому под так называемую категорию working poor ("работающий бедняк") на Апеннинах подпадает почти каждый восьмой наемный работник (11,7 процента). По сравнению с 2010 годом этот показатель вырос на 2,2 процента.
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Как утверждает Всеобщая итальянская конфедерация труда, больше всего страдают от этого феномена итальянцы, связанные с работодателями временными договорами, а также те, кто вынужден работать на полставки. Тем не менее специалисты европейской статистической службы отмечают, что под ударом находятся в том числе работники, имеющие постоянное место работы. Согласно Евростат, в зоне риска оказались 7,5 процента обладателей постоянных контрактов, 20,5 процента работников с временными договорами на руках, а также 19,9 процента итальянцев, работающих на полставки. В общей сложности под угрозой бедности находятся 10 процентов работающих мужчин и 9,1 процента женщин.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию "РГ" попросила профессора экономики римского университета Luiss Guido Carli Джузеппе Ди Таранто:
Работодателей накажут за "зарплатное рабство"

- Истоки этого настораживающего феномена в Италии я напрямую связываю со страшным экономическим кризисом 2007-го, из которого страна начала понемногу выходить только сейчас. В результате кризиса мы потеряли одну четвертую нашего индустриального производства - были закрыты многие предприятия, тысячи итальянцев в одночасье оказались без работы, а те, кто сумел сохранить рабочее место, вместо привычных долгосрочных контактов вынуждены довольствоваться временными договорами и работой на полставки. Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что зарплаты итальянцев - одни из самых низких в Евросоюзе. Кроме того, увеличению числа бедных среди рабочего населения Италия во многом обязана усиливающемуся разрыву в экономическом развитии между югом и севером страны. Юг - самая уязвимая часть Италии, жители которого получают заплату в среднем на 16 процентов ниже, чем итальянцы, проживающие на севере, и поэтому, как свидетельствует статистика, именно южане чаще остальных итальянцев сталкиваются с финансовыми трудностями. Все эти факторы способствуют тому, что число "работающих бедняков" растет в Италии из года в год. Неудивительно, что большинство партий, принявших участие в недавних парламентских выборах, включили в свои программы предложения по борьбе с бедностью.

По данным экспертов Евростат, Италия занимает в Евросоюзе одну из лидирующих позиций по числу "работающих бедняков". Хуже дела обстоят разве что у Румынии, Греции, Испании и Люксембурга.

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