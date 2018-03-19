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19.03.2018 20:30
Рубрика: В мире

Секретные материалы

В Мексике построят город из пластиковых бутылок
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Землетрясения в сентябре 2017 года оставили без крыши над головой десятки тысяч мексиканцев. Власти выделили свыше 1,5 миллиарда долларов на восстановление зданий, однако работы продвигаются медленно. Два архитектора Ванесса Рендон и Давид Гарсиа, увидев масштабные разрушения, предложили свой вариант строительства дешевого, но надежного жилья. В качестве основного строительного материала в таких домах используются пластиковые бутылки.

В настоящее время в местечке Тетела-дель-Волькан построено уже три здания из бутылок, еще три будут готовы в ближайшее время. Главная проблема заключается в том, чтобы найти рабочие руки. Возвести дом можно буквально за выходные, но для этого нужно 20 человек, сейчас же в акции, начатой Рендон и Гарсиа, принимают участие лишь 4 - 5 добровольцев, поэтому процесс растягивается.

Фото: Пресс-служба ПАО "СИБУР-Холдинг"
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Зато с материалом нет никаких проблем. Как отмечают активисты, люди охотно сдают пустые пластиковые бутылки из-под лимонада, минеральной воды или сока (только в Мехико их было собрано около миллиона), но очень редко делятся деньгами. Для возведения дома площадью 40 квадратных метров (на семью из 2 - 4 человек) нужно 15 тысяч бутылок и 3 - 4 тысячи долларов. Пластиковая тара заполняется землей или песком и закрепляется на металлической сетке. По словам активистов, такие "кирпичи" в четыре раза более устойчивы к подземным толчкам по сравнению с обычными. В обмен на жилища из бутылок строители-добровольцы просят будущих владельцев домов лишь кормить их и предоставить место для сна.

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