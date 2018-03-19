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19.03.2018 19:02
Рубрика: Власть

Криминал взял выходной

Выборы прошли без серьезных инцидентов, признали в МВД и МЧС
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Сотрудники правоохранительных органов не допустили серьезных нарушений общественного порядка на избирательных участках в ходе выборов президента РФ. Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре МВД России. "В результате мер, принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комиссиями, серьезных нарушений общественного порядка не допущено", - сказали в полицейском ведомстве, подчеркнув, что МВД совместно с Росгвардией полностью обеспечили охрану общественного порядка и безопасность в период подготовки и проведения выборов.

В МВД уточнили, что в день президентских выборов охрану правопорядка обеспечивали 275 тысяч сотрудников МВД, 81,5 тысячи военнослужащих Росгвардии, а также 21 тысяча работников частных охранных предприятий, 46,7 тысячи народных дружинников и 7,4 тысячи казаков.

Те же несколько незначительных нарушений, которые были выявлены, подчеркивают в МВД, никак не могли отразиться на ходе и итогах выборов. Речь идет о двух инцидентах - в подмосковных Люберцах и городе Артем. Благодаря камерам наблюдения, работавшим в режиме онлайн на избирательных участках, удалось зафиксировать вброс нескольких бюллетеней сотрудниками участково-избирательной комиссии. Полицейские эти нарушения задокументировали и передали все материалы в Следственный комитет, сотрудникам которого предстоит принять решение о возбуждении уголовного дела или административного производства.

Одно из нарушений - бюллетень выдали пожилой женщине, попросившей его для своего парализованного мужа

Еще два мелких нарушения были зафиксированы в Москве. Об этом вчера сообщил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Дрыманов. По его словам, хотя признаков преступлений в них не усматривается, следователи все равно проводят доследственную проверку. "Было зафиксировано два незначительных нарушения, по ним проводится проверка. Но в них нет признаков состава преступлений, поэтому уголовные дела возбуждаться не будут", - сказал Дрыманов.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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В частности, одно из этих нарушений связано с тем, что бюллетень выдали на руки пожилой женщине, которая попросила его для своего парализованного мужа.

Примечательно, что в день выборов по всей России снизилось количество совершаемых преступлений и даже дорожных аварий. В МВД отметили, что в течение воскресного дня в России зафиксировано снижение числа совершенных преступлений, административных правонарушений и ДТП. По данным ГИБДД России, 18 марта в РФ произошло 233 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 28 и ранены 305 человек.

Чрезвычайных происшествий во время выборов президента РФ зафиксировано не было. Это уже данные из МЧС России. Безопасность в воскресенье обеспечивали более 115 тысяч сотрудников чрезвычайного ведомства.

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