В ОБСЕ призвали Киев отказаться от практики выдворения журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова и средствам массовой информации Арлем Дезир прокомментировал недавнее выдворение с территории Украины корреспондента телеканала "Россия-24" Натальи Гончаровой.

"Наталья Гончарова, журналист российского телеканала "Россия-24", была выдворена из Украины. Как и в предыдущих случаях, я напоминаю, что власти не должны выдворять журналистов из других стран ОБСЕ", - написал Дезир в своем Twitter. При этом он напомнил Киеву о коммюнике ОБСЕ от 3 апреля 2014, которым все 57 стран-участниц организации взаимно отказались от практики выдворения журналистов.

Напомним, в субботу Наталья Гончарова была выдворена с территории Украины, с запретом на въезд в эту страну сроком на три года.