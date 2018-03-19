Рассчитай количество белка, которое получает человек каждый день с пищей, определи расстояние от школы до дома по заданному графику, укажи, в каком году появился манифест 17 октября... Такие задания могут быть на Всероссийских проверочных работах, которые начались сегодня в школах.

Пока школы сами решают, участвовать старшеклассникам в проверочных работах или нет. Фото: Сергей Куксин/РГ

Они пройдут в 4, 5, 6 и 11 классах. Причем обязательными проверочные работы станут только для 4 и 5 классов. Что касается 6 и 11, школы сами решат, будут ученики писать работы или нет. В Рособрнадзоре рассказали, что задания для средних классов разработаны строго по тем стандартам, которые введены сейчас в школах. Проверочные работы в 11 классах будут проводиться только для тех выпускников, которые не выбрали на ЕГЭ эти предметы. Поэтому и в содержании это обстоятельство учитывается - работы будут проверять только базовые знания по этим дисциплинам. "На годовые отметки результаты проверочных работ влиять не должны", - подчеркивают в Рособрнадзоре. Например, в демоверсии работы по биологии для 11 классов выпускникам предлагается составить по картинкам пищевую цепь, определить количество белка, которое человек получает с пищей, если дан набор продуктов, меню и указано количество белка в 100 граммах.

Как быть с инклюзивными классами? Смогут ли дети с особенностями в развитии написать проверочные работы, рассчитанные на обычных учеников? В Рособрнадзоре на это ответили так: "Вопрос прорабатывается, в ближайшее время появятся адаптированные задания для детей-инвалидов и учеников с ограниченными возможностями здоровья". Скорее всего, это будет пока 4-й класс.

В течение ближайших двух лет проверочные работы будут проводиться уже для всех классов и по всем предметам, по которым в школах проходит итоговая аттестация. Ни по ОБЖ, ни по мировой художественной культуре, ни по праву контрольных не планируется, так как школьники не сдают по ним ЕГЭ. К слову, в 2017 году проверочные работы уже написали более трех миллионов школьников.

Больше всего волнений у родителей и учеников обычно вызывает математика. А проверочные работы по математике обязательно будут и в 4 и 5 классах.

"Не нужно никакой специальной подготовки, чтобы успешно написать Всероссийские проверочные работы по математике, - уверен Сергей Станченко, директор ФИОКО. - Возьмем, к примеру, 6-й класс. Все задания соответствуют школьным стандартам, может быть, только 1-2 задачки по уровню чуть выше остальных".

Самые простые, по мнению эксперта, первые шесть заданий. Если их не сделать, дальше можно уже ничего не решать - не получится.

Например, на контрольной по математике в 5-м классе дается условный план городских кварталов. Все кварталы изображены в виде квадратов. Сторона квадрата известна, ширина тоже дана. Надо найти заданное на плане расстояние.

"Ребенок должен уметь работать с графическим материалом и сообразить, что стороны квадрата соответствуют размерам квартала. А при подсчете расстояния не забыть учесть и путь по улицам", - поясняет Сергей Станченко.

В контрольной могут быть несколько заданий, где требуется понять элементарный график, диаграмму, сделать по ним вывод.

Еще пример: найти наименьшую цену за килограмм творога, если дана стоимость пачек разного веса. Эту задачку можно решать разными способами и в разной последовательности. Главное, чтобы в решении было сравнение цены за килограмм. В контрольной есть примеры, задания, которые разрешается решить и методом подбора.

Максимальный балл по математике - 20, но "пятерка" может начинаться и с 15. Самое большое количество баллов можно получить за задания 6, 9, 10 и 14.

Инфографика: "РГ"/ Александр Смирнов/ Ирина Ивойлова

Что еще надо знать родителям, ученикам и учителям

Количество проверок школ сократится на треть, а внеплановых проверок вузов больше не будет. В этом году в школах пройдет национальное исследование качества образования по физкультуре. В апреле - исследование по мировой художественной культуре. Рособрнадзор отработал все материалы и механизмы проведения выпускного экзамена по китайскому языку. Но пока выбирать можно только между английским, немецким, французским и испанским языками.

Расписание Всероссийских проверочных работ

20 марта - Иностранный язык (11 класс)

21 марта - история ( 11 класс)

3 апреля - география (11 класс)

5 апреля - химия (11 класс)

10 апреля - физика (11 класс)

12 апреля - биология (11 класс)

17 апреля - русский язык (4 класс, 1-я часть работы)

17 апреля - русский язык (5 класс)

18 апреля - математика (6 класс)

19 апреля - русский язык (4 класс, 2 часть работы)

19 апреля - математика (5 класс)

20 апреля - биология (6 класс)

24 апреля - история (5 класс)

24 апреля - математика (4 класс)

25 апреля - русский язык (6 класс)

26 апреля - биология (5 класс)

26 апреля - окружающий мир (4 класс)

27 апреля - география (6 класс)

11 мая - обществознание (6 класс)

15 мая - история (6 класс)