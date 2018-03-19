В Великобритании автомобиль въехал в здание ночного клуба

В здание ночного клуба в британском графстве Кент въехал автомобиль. Инцидент произошел около полуночи в городе Грейвзенд. Различные травмы получили 13 человек. Число пострадавших может увеличиться, так как несколько человек самостоятельно покинули место происшествия.

"Примите к сведению, пожалуйста, что этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте полиции.

Стражи порядка уже задержали молодого человека, подозреваемого в покушении на убийство. Незадолго до инцидента парня попросили покинуть клуб, после чего возникла ссора, передает РИА Новости.