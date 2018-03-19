Ван И переизбран на должность главы МИД Китая

Ван И переизбран на должность министра иностранных дел КНР. Его кандидатуру поддержали 2966 делегатов первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, два депутата проголосовали против, передает ТАСС.

С 1982 года Ван И занимал различные должности во внешнеполитическом ведомстве - референт, атташе, заместитель начальника и начальник отдела Департамента стран Азии. В 1998-2001 гг. был помощником главы МИД КНР и по совместительству - директором Департамента политического анализа министерства. В 2001 назначен заместителем руководителя ведомства.

С 2001 по 2004 и с 2004 по 2008 гг. занимал должность замглавы МИД Китая, в июне 2008 назначен руководителем Канцелярии по работе с Тайванем ЦК КПК и Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР. С марта 2013 года занимает должность министра иностранных дел.