Владимир Путин утвердил состав коллегии Минюста РФ

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил состав коллегии министерства юстиции РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в состав коллегии вошли директор департамента экономического законодательства Минюста РФ Елена Ардабьева, начальник Главного управления Минюста РФ по Нижегородской области Сергей Быстревский, начальник управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Дмитрий Жуйков, депутат Госдумы Виктор Кидяев (по согласованию), директор департамента управления делами Минюста РФ Дмитрий Киселев, директор департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ Владимир Титов, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак (по согласованию), начальник Главного управления Минюста РФ по Новосибирской области Виктор Храбров, директор департамента организации и контроля Минюста РФ Андрей Чумаков, начальник Главного управления Минюста РФ по Москве Рустем Юсупов.