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19.03.2018 13:25
Рубрика: В мире

Восточную Гуту покинули 77 тысяч мирных жителей

Текст: Юрий Гаврилов
В пригороде сирийской столицы - районе Восточная Гута продолжается беспрецедентная по масштабам гуманитарная акция. С помощью наших военных из контролируемых боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Джабхат ан-Нусра" и примкнувших к ним отрядов вооруженной оппозиции по специальным коридорам уже несколько дней выходят мирные жители.

Процесс их эвакуации контролируется не только с земли, но и с воздуха. Для этого российские военные используют беспилотники. С них же, а также с видеокамер, установленных в пунктах пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в северной части Восточной Гуты и "Хаммурия" на юге пригорода Дамаска, организована круглосуточная онлайн-трансляция гуманитарной операции. Ее в прямом эфире показывают на сайте Минобороны РФ.

По данным нашего военного ведомства, только в минувшее воскресенье через гуманитарный коридор в Мухайяме Аль-Вафедине из-под огня вышли 388 человек. За это же время через населенный пункт Хаммурия Восточную Гуту сумели покинуть 25 235 человек.

В понедельник процесс эвакуации мирных сирийцев продолжился. К обеду только в Хаммурии были зарегистрированы более 3,5 тысячи беженцев.

Всего с начала действия "гуманитарных пауз", которые по инициативе президента РФ действуют в Восточной Гуте с 28 февраля, при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено более 77 тысяч человек.

Фото: YouTube
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Террористы не только использовали их в качестве живого щита, но и беспощадно убивали. Одновременно они не прекращают обстреливать сирийскую столицу. По словам начальника российского миротворческого центра генерала Юрия Евтушенко, за минувшие сутки боевики пять раз открывали минометный огонь по Дамаску и его окрестностям. В результате были ранены 13 мирных жителей.

В этих непростых условиях наши военные продолжают оказывать помощь сирийцам. Так, жителям населенных пунктов Айн-Айша провинции Эль-Кунейтра и Алеппо (район Фардос) они передали 2,9 тонны продовольственных наборов, предметов первой необходимости и свежего хлеба.

По словам Евтушенко, оказывается помощь и людям, находящимся в лагере для перемещенных лиц Адра, что в 22 километрах северо-восточнее Дамаска. Наши военные передали им 1,2 тонны продуктов, а также посуду, матрацы, одеяла и постельное белье. В населенный пункт Мазлум в провинции Дейр-эз-Зор удалось доставить питьевую воду.

По-прежнему хватает работы у наших военных медиков. За минувшие сутки они оказали врачебную помощь 169 сирийцам, в том числе 38 детям.

О восстановлении разрушенной социальной инфраструктуры и налаживании мирной жизни в сирийских провинциях говорит такой факт - люди постепенно возвращаются в свои дома. К примеру, только за минувшую субботу в провинции Хомс вернулись в свои жилища 20 человек, в провинции Хама - 23, в провинции Дейр-эз-Зор на восточный берег реки Евфрат переправились 594 человека.

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