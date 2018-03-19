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19.03.2018 20:13
Рубрика: Экономика

Трудности перевода

"Досрочники" потеряли 60 миллиардов рублей доходов от пенсионных накоплений
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Пенсионные накопления почти пяти миллионов человек до конца марта сменят "прописку" по итогам переходной кампании 2017 года, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).

Всего за год ПФР получил 6,3 миллиона заявлений о выборе пенсионного фонда, удовлетворены 4,9 миллиона из них: 2,85 миллиона человек перестали быть "молчунами" и перевели накопления из ПФР в один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), еще 1,96 миллиона перешли из одного НПФ в другой, который они сочли более доходным или надежным. Нашлись и такие, кто вернул свои накопления из НПФ в ПФР, то есть преимущественно в государственную управляющую компанию ВЭБа (76,7 тысячи).

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как и в предшествующий год, практически все одобренные заявления о переводе (99,8 процента) поданы с точки зрения закона досрочно. Значит, заявители потеряли полностью или частично инвестиционный доход по своим накоплениям - их общие потери составили 60 миллиардов рублей, подсчитали для "Российской газеты" в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". Это в полтора раза больше совокупных потерь досрочников по итогам переходной кампании 2016 года, ПФР оценивал их в 40 миллиардов. При пересчете на одного застрахованного потери выросли в два раза, до 12 тысяч рублей.

"Эти деньги - реальная потеря части пенсионных накоплений для граждан, и при выходе на пенсию они их уже не получат, - говорит управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам "Эксперт РА" Алексей Янин. - Проблема в том, что большинство граждан не знают об этом, иначе бы люди более серьезно относились к вопросу смены пенсионного фонда и, по крайне мере, старались бы избежать досрочных переходов. При этом эти потерянные деньги фактически замораживаются в пенсионном фонде в специальном резерве, и что с ними будет дальше, пока не ясно".

Объем "штрафов" за досрочные переходы вырос в 1,5 раза, а при пересчете на одного застрахованного - в 2 раза

С 2015 года переводить пенсионные накопления из фонда в фонд без "штрафных" потерь дохода можно только раз в пять лет, ограничение введено для того, чтобы пенсионные фонды могли делать долгосрочные инвестиции. Заявление о переходе принимает не "текущий" фонд, а НПФ, куда должны поступить накопления, и агенты фондов не предупреждают новых клиентов о потере ранее полученного дохода - им лишь рисуют перспективы более высоких процентов в будущем.

Важно помнить, что выгоднее всего переводить пенсионные накопления сразу по истечении пяти лет с начала их формирования или даты фиксации предыдущей "пятилетки" у текущего страховщика. В прошлом году ничего не потеряли заявители, чьи накопления формируются с 2013 года, но большинство заявителей-досрочников из числа "молчунов" лишились дохода за два года, поскольку их первая пенсионная "пятилетка" истекла в 2015 году. Соответственно, при подаче заявления в этом году потери "молчунов" могут быть еще выше, если не изменится механизм перехода или же порядок информирования граждан о сопряженных с ним издержках.

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