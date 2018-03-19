Пенсионные накопления почти пяти миллионов человек до конца марта сменят "прописку" по итогам переходной кампании 2017 года, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).

Всего за год ПФР получил 6,3 миллиона заявлений о выборе пенсионного фонда, удовлетворены 4,9 миллиона из них: 2,85 миллиона человек перестали быть "молчунами" и перевели накопления из ПФР в один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), еще 1,96 миллиона перешли из одного НПФ в другой, который они сочли более доходным или надежным. Нашлись и такие, кто вернул свои накопления из НПФ в ПФР, то есть преимущественно в государственную управляющую компанию ВЭБа (76,7 тысячи).

Как и в предшествующий год, практически все одобренные заявления о переводе (99,8 процента) поданы с точки зрения закона досрочно. Значит, заявители потеряли полностью или частично инвестиционный доход по своим накоплениям - их общие потери составили 60 миллиардов рублей, подсчитали для "Российской газеты" в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". Это в полтора раза больше совокупных потерь досрочников по итогам переходной кампании 2016 года, ПФР оценивал их в 40 миллиардов. При пересчете на одного застрахованного потери выросли в два раза, до 12 тысяч рублей.

"Эти деньги - реальная потеря части пенсионных накоплений для граждан, и при выходе на пенсию они их уже не получат, - говорит управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам "Эксперт РА" Алексей Янин. - Проблема в том, что большинство граждан не знают об этом, иначе бы люди более серьезно относились к вопросу смены пенсионного фонда и, по крайне мере, старались бы избежать досрочных переходов. При этом эти потерянные деньги фактически замораживаются в пенсионном фонде в специальном резерве, и что с ними будет дальше, пока не ясно".

Объем "штрафов" за досрочные переходы вырос в 1,5 раза, а при пересчете на одного застрахованного - в 2 раза

С 2015 года переводить пенсионные накопления из фонда в фонд без "штрафных" потерь дохода можно только раз в пять лет, ограничение введено для того, чтобы пенсионные фонды могли делать долгосрочные инвестиции. Заявление о переходе принимает не "текущий" фонд, а НПФ, куда должны поступить накопления, и агенты фондов не предупреждают новых клиентов о потере ранее полученного дохода - им лишь рисуют перспективы более высоких процентов в будущем.

Важно помнить, что выгоднее всего переводить пенсионные накопления сразу по истечении пяти лет с начала их формирования или даты фиксации предыдущей "пятилетки" у текущего страховщика. В прошлом году ничего не потеряли заявители, чьи накопления формируются с 2013 года, но большинство заявителей-досрочников из числа "молчунов" лишились дохода за два года, поскольку их первая пенсионная "пятилетка" истекла в 2015 году. Соответственно, при подаче заявления в этом году потери "молчунов" могут быть еще выше, если не изменится механизм перехода или же порядок информирования граждан о сопряженных с ним издержках.