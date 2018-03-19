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19.03.2018 01:29
Рубрика: Власть

Захарова отметила беспрецедентную явку в загранучреждениях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о беспрецедентной явке на избирательные участки за рубежом в ходе голосования на президентских выборах.
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"Идет беспрецедентная явка в наших загранучреждениях, в избирательных участках, сформированных в наших посольствах, генеральных консульствах. Мы организовали дополнительное, большое количество избирательных участков, выездные избирательные участки в тех точках, где никогда не было организовано голосование", - цитирует ТАСС слова Захаровой.

После обработки 80 процентов итоговых протоколов участковых избирательных комиссий действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,18 процента голосов. У кандидата от КПРФ Павла Грудинина сейчас 12,3 процента, у кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского - 5,98 процента.

Далее идут Ксения Собчак (1,53),  Григорий Явлинский (0,92), Борис Титов (0,70), Максим Сурайкин (0,67), Сергей Бабурин (0,64).

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