Актриса из "Секса в большом городе" баллотируется в губернаторы

51-летняя американская актриса и режиссер, многократный номинант и лауреат Синтия Никсон, Миранда Хоббс из сериала и фильмов-сиквелов "вселенной" "Секса в большом городе", имеет серьезный политический настрой.

А именно, как и предполагалось ранее, выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк - от демократов. На предмет чего в соцсетях размещен соответствующий предвыборный агитационный ролик.

Публикация от Cynthia Nixon (@cynthiaenixon) 19 Мар 2018 в 11:02 PDT

В пояснении к которому актриса говорит, что, поскольку прожила в Нью-Йорке всю свою жизнь и именно там встретила свою "жену" и воспитывает детей, то и цель ее - сделать родной штат лучше. И для детей, и для взрослых.

В планах актрисы - улучшение систем образования и здравоохранения, а также дальнейшая борьба за равные права "натуралов" и т.н. секс-меньшинств.

После чего "Миранда" заверяет подписчиков, что любит их и верит в них.

Синтия Эллен Никсон родилась в 1966 году в семье актрисы и радиожурналиста, единственный ребенок в семье. Когда ей было шесть, родители развелись.

Артистическую карьеру начала в театре. На экранах - с 1979 года, с эпизодических ролей в сериалах.

За роль Миранды трижды номинировалась на "Эмми", выиграв статуэтку в 2004-м. Вторая "Эмми" - 2008-й, за роль в сериале "Закон и порядок: Специальный корпус".

Ранее мы писали, как актрисы "Секса" вдрызг и напополам рассорились из-за триквела серии.