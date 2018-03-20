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20.03.2018 20:53
Рубрика: Спорт

Мода на золотое

После триумфа на Играх-2018 Алина Загитова поборется за победу на чемпионате мира в Милане
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
Совсем недавно триумфально для россиян завершилось юниорское первенство мира, где наши фигуристы выиграли все "золото", а 13-летняя Александра Трусова исполнила исторические для женского катания два прыжка в четыре оборота. Завтра стартует взрослый чемпионат мира. Однако турнир будет постолимпийским, так что на льду мы увидим не всех звезд.
В этом сезоне Алина Загитова была недосягаема для соперниц и не проиграла ни одного турнира. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС В этом сезоне Алина Загитова была недосягаема для соперниц и не проиграла ни одного турнира. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В этом сезоне Алина Загитова была недосягаема для соперниц и не проиграла ни одного турнира. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Милан не приедут рекордсмены, трехкратные олимпийские чемпионы в танцах на льду канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр. Они не объявляли о завершении карьеры, но такое заявление, скорее всего, последует. Двукратного чемпиона японца Юдзуру Ханю, который выступал в Пхенчхане после травмы голеностопа, доктора отправила на скамейку запасных. Зато сезон решили откатать до конца парники Алена Савченко и Бруно Массо, которые наверняка до сих пор находятся на подъеме после такой долгожданной для партнерши олимпийской победы. Алена и Бруно требуют продолжения, тем более что среди соперников не будет ни китайцев, ни канадцев. Ну и, конечно, звание сильнейшей фигуристки постарается подтвердить наша Алина Загитова. Надеемся, что олимпийское "золото" не окажется слишком тяжелым для 15-летней Красной балерины и у нее хватит сил и психологической устойчивости блестяще откатать свои сложнейшие программы.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Праздник олимпийцев: Загитова и Медведева выступили в Москве

К сожалению, Загитовой снова предстоит бороться за титул в отсутствие еще одной примы женского одиночного катания - Евгении Медведевой. Не в характере Жени пропускать соревнования. Но здесь решала не она, а врачи. Вслед за финалом Гран-при и чемпионатом России Медведева, которая на Играх-2018 завоевала два "серебра", пропустит чемпионат мира. Травма ноги снова дала о себе знать. Женя залечивала стрессовый перелом плюсневой кости правой стопы. Однако с учетом Олимпиады времени на полноценную реабилитацию просто не было. Поэтому в Пхенчхане боли и дискомфорт вернулись. Результаты обследований показали, что Жене необходим отдых: нужно ограничить специфические нагрузки и не исполнять прыжки около двух месяцев. Иначе в перспективе фигуристку ждет операция. А ведь она хочет выступить еще на одной Олимпиаде.

Болельщики Медведевой решили поддержать свою любимицу. После Игр даже специалисты и эксперты говорили о том, что в женском турнире нужно было вручать две золотые награды - Загитовой и Медведевой. Женин фан-клуб реализовал эту идею, подарив ей копию "золота" Пхенчхана. На медали вместо олимпийских колец - сердечки. И надпись: "Рожденная творить историю".

Евгении Медведевой на чемпионат мира запретили ехать врачи. Травмированной ноге нужен покой

Досрочно завершили этот непростой сезон и Ксения Столбова с Федором Климовым. Столбову без объяснения причин не пригласили на Игры в Пхенчхане. Но пара продолжала готовиться к чемпионату мира, и Ксения получила разрыв связок, неудачно приземлившись с выброса. Наш самый титулованный и опытный танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заранее предупреждали, что после Олимпиады сделают паузу в карьере.

В то же время в сборной России много фигуристов, для которых участие в чемпионате мира - это шанс, который нельзя упускать. Одиночница Мария Сотскова стала в Пхенчхане лишь восьмой, хотя может претендовать на большее. В парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов из-за досадных ошибок в произвольной программе остались без олимпийской медали, но их место - на пьедестале. В танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, который не был допущен на Игры, рвутся в бой .

Состав сборной России

Женщины: Алина Загитова, Мария Сотскова, Станислава Константинова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда.

Спортивные пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Кристина Астахова - Алексей Рогонов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро, Александра Степанова - Иван Букин.

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