Американец вызвал полицейских во сне через Apple Watch

20.03.2018, 19:45 Текст: Виктория Чернышева

Журналист Джейсон Роули рассказал в своем Twitter об инциденте, который произошел благодаря часам Apple Watch.

"Если вы спите с ними, подумайте об отключении функции SOS, иначе вы тоже можете проснуться в вашей спальне в час ночи с тремя полицейскими", - написал американец.

Оказалось, что во время сна Apple Watch сами нечаянно вызвали полицию - устройство автоматически набрало 911. Джейсон ничего не заметил, так как крепко спал. Не услышал он и стука в полицейских в дверь.

"Они должны были войти, чтобы проверить, все ли со мной в порядке. Хорошо, что я забыл запереть заднюю дверь: иначе бы она была сломана", - пояснил журналист.

Выяснилось, что это не первый случай, когда Apple Watch вызывают для ничего не подозревающего владельца помощь.

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Как уточняет The Verge, функция Emergency SOS есть в WatchOS 4 и iOS 11. Действует она просто: если вы находитесь в опасности, длительное нажатие правой кнопки часов поможет автоматически вызвать помощь, не привлекая лишнего внимания. И эту функцию можно запустить нечаянно, если уснуть с устройством на руке.

Emergency SOS отключается в настройках. Но многие пользователи оставляют ее активной, так как полагают, что функция однажды может спасти им жизнь.

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