Автобусный парк требует обновления

Автобусный парк России сильно изношен, ему необходим апгрейд. На это обратил внимание Владимир Путин, выступая на съезде Союза транспортников России.

"Вместе с обновлением дорожной сети нам необходимо делать более современным и экологичным транспортный парк. При этом важно предложить такую систему стимулов, которая сделает обновление парка ТС максимально эффективной", - сказал президент.

Сейчас по данным агентства "Автостат", средний возраст парка (а это более 400 тысяч автобусов) составляет 15,5 года. Доля иномарок чуть превышает четверть. На долю дизельных приходится 46 процентов, а экостандартам Евро-4 и выше соответствует 15 процентов машин.

Господдержка рынка играет существенную роль в обновлении парка. "Здесь можно отметить льготный лизинг, субсидирование закупок автобусов на ГМТ, программы обновления парка, "Школьный автобус", - пояснили в Группе ГАЗ. - В 2017 году с участием госпрограмм было поставлено более 5000 автобусов, что составило 39 процентов рынка. Без господдержки рынок в 2016 и 2017 годах неизбежно бы продолжил падение".

И если к вышеперечисленным мерам добавить ограничительные, в частности запрет на эксплуатацию старых автобусов, ситуация с обновлением парка будет выправляться более активно.

Действенная ограничительная мера, действующая в России, это постановление правительства РФ № 656, запрещающее поставку импортных автобусов для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В продажах новых автобусов импорт сейчас составляет около 13 процентов. Представители Большой европейской пятерки (это Mercedes, MAN, Volvo, Scania и Iveco) занимают всего четыре процента рынка, так как работают в сегменте автобусов более 8 тонн. "Сейчас, если транспортное средство не произведено в России или не выполнен необходимый минимум по локализации, участвовать в госзакупках не получится", - сообщила "РГ" Наталья Жукова, руководитель отдела продаж департамента автобусов "ДК РУС".

Сейчас средний возраст автобусного парка страны - а это более 400 тысяч машин - составляет 15,5 года

Несмотря на ограничения, накладываемые на иностранных производителей автобусов, региональные парки не бедствуют. "Требования Москвы по экологическим нормам, оснащенности, качеству и безопасности пассажирского транспорта соответствуют уровню ведущих европейских столиц, - рассказали в Группе ГАЗ. - В то же время во многих регионах РФ имеется спрос на более неприхотливые и недорогие автобусы, которые хорошо приспособлены к плохим дорогам и которым не требуется высокотехнологичный сервис".

А у частных перевозчиков требования бывают самые разные. "В основном это зимние пакеты, но иногда попадаются действительно экстремальные заказы, - поделилась с "РГ" Наталья Жукова. - Например, эксплуатация автобуса при температурах до -50 или вывод выхлопной трубы на крышу для уменьшения образования ледяного тумана на улицах города".

Что же касается самых современных тенденций, то, конечно, это электробусы. "Для крупных городов это очень актуально, - считает специалист агентства "Автостат" Азат Тимерханов. - Это направление активно развивается, и такие компании, как КАМАЗ, Группа ГАЗ, "Волгабас", уже разработали проекты электробусов, которые проходят тестовые испытания. Думаю, что в ближайшие несколько лет в крупных городах России электробусы уже начнут выходить на маршруты".

Но не следует ставить крест на ТС, работающих на дизельном и газомоторном топливе. "Каждый из видов транспорта имеет свои преимущества, и они скорее дополняют друг друга, нежели конкурируют, - пояснили в Группе ГАЗ. - И электробусам, и газовым, и дизельным автобусам найдется свое место в транспортной структуре городов. Электробус - это перспективное направление развития общественного транспорта, но он больше подходит для крупных городов. Для регионов оптимально использование газомоторной техники: такие автобусы дешевле электробусов, при этом их обслуживание близко к дизельным, и уже есть готовая инфраструктура под их использование".

Однако в Европе газовое топливо не пользуется спросом. "Mercedes около десяти лет назад занимался разработкой автобусов на ГМТ, но вскоре отказался от развития этого направления в пользу электрической тяги, - рассказала Наталья Жукова. - Можно сказать, что тема ГМТ здесь сходит на нет".

В общем же рынок автобусов продолжает расти после падения. Согласно данным "Автостата" объем рынка новых автобусов (без учета LCV) в России по итогам 2017 года составил 11,7 тысячи единиц, что на 13,4 процента больше, чем годом ранее. Лидером рынка является российский ПАЗ, на долю которого приходится свыше 60 процентов от общего объема. В количественном выражении это составляет почти 7,6 тысячи штук - на 27,3 процента больше, чем в 2016 году.

"Доля особо малых автобусов в региональных парках с 2012 по 2017 годы выросла с 39 до 46 процентов, подсчитали в Группе ГАЗ. - Наибольшее количество особо малых автобусов в Москве и Московской области (причина - большие парки техники и развитые маршрутные сети), наибольшая доля в Астраханской области, Чувашии, Северной Осетии, Рязанской, Брянской, Ульяновской областях".