Автобусный парк требует обновления

Новости

МИД: Западные СМИ пытались подорвать доверие к выборам в России 23:10
При крушении британского военного самолета погиб один человек 22:48
Самолет с высланными из Лондона российскими дипломатами прибыл в Москву 22:45
Белый дом планирует "продолжать диалог с Россией" 22:32
Лукашенко о БНР: Необходимо знать правду, но гордиться не стоит 22:31
Спилберг рассказал, когда начнутся съемки нового "Индианы Джонса" 22:09
Во Львове требуют объявить персоной нон грата главу канцелярии Дуды 21:26
"Локомотив-Кубань" в полуфинале Еврокубка победил "Реджо Эмилию" 21:25
Число жертв обстрела Дамаска выросло до 35 21:20
Стивена Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвином 21:06
Сторчак: Криптовалюты не угрожают мировой финансовой стабильности 21:01
В ОЗХО рассказали, сколько будут изучать отравившее Скрипаля вещество 21:01
Поставки газа из Катара обойдутся Украине дороже закупки у России 20:53
Скончался экс-глава МВД России Виктор Ерин 20:38
Пункт размещения примет жильцов взорвавшегося дома в Мурманске 20:35
У нового сериала по "Властелину колец" будет огромный бюджет 20:33
Трамп назвал "очень хорошим" свой разговор с Путиным 20:24
Жертвами обстрела боевиков стали 24 жителя Дамаска 20:22
Росавиация пояснила, какие Ан-148 не могут летать 20:06
В Англии хотят переименовать город в честь Дэвида Боуи 20:02
Число жертв взрыва в Мурманске выросло до двух 20:00
Минфин может разместить евробонды в евро и юанях 19:47
Блокчейн будут использовать в сфере интеллектуальной собственности 19:44
МИД РФ пригласил послов зарубежных государств обсудить дело Скрипаля 19:40
Из-под обломков дома в Мурманске достали ребенка 19:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 21:44
Рубрика: Экономика

Обстановка по желанию

Автобусный парк требует обновления
Текст: Евгений Барановский
Российская газета - Спецвыпуск №7521 (58)
Автобусный парк России сильно изношен, ему необходим апгрейд. На это обратил внимание Владимир Путин, выступая на съезде Союза транспортников России.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Вместе с обновлением дорожной сети нам необходимо делать более современным и экологичным транспортный парк. При этом важно предложить такую систему стимулов, которая сделает обновление парка ТС максимально эффективной", - сказал президент.

Сейчас по данным агентства "Автостат", средний возраст парка (а это более 400 тысяч автобусов) составляет 15,5 года. Доля иномарок чуть превышает четверть. На долю дизельных приходится 46 процентов, а экостандартам Евро-4 и выше соответствует 15 процентов машин.

Господдержка рынка играет существенную роль в обновлении парка. "Здесь можно отметить льготный лизинг, субсидирование закупок автобусов на ГМТ, программы обновления парка, "Школьный автобус", - пояснили в Группе ГАЗ. - В 2017 году с участием госпрограмм было поставлено более 5000 автобусов, что составило 39 процентов рынка. Без господдержки рынок в 2016 и 2017 годах неизбежно бы продолжил падение".

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Российской Федерации
Легковые авто и автобусы начнут ездить по Крымскому мосту в мае

И если к вышеперечисленным мерам добавить ограничительные, в частности запрет на эксплуатацию старых автобусов, ситуация с обновлением парка будет выправляться более активно.

Действенная ограничительная мера, действующая в России, это постановление правительства РФ № 656, запрещающее поставку импортных автобусов для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В продажах новых автобусов импорт сейчас составляет около 13 процентов. Представители Большой европейской пятерки (это Mercedes, MAN, Volvo, Scania и Iveco) занимают всего четыре процента рынка, так как работают в сегменте автобусов более 8 тонн. "Сейчас, если транспортное средство не произведено в России или не выполнен необходимый минимум по локализации, участвовать в госзакупках не получится", - сообщила "РГ" Наталья Жукова, руководитель отдела продаж департамента автобусов "ДК РУС".

Сейчас средний возраст автобусного парка страны - а это более 400 тысяч машин - составляет 15,5 года

Несмотря на ограничения, накладываемые на иностранных производителей автобусов, региональные парки не бедствуют. "Требования Москвы по экологическим нормам, оснащенности, качеству и безопасности пассажирского транспорта соответствуют уровню ведущих европейских столиц, - рассказали в Группе ГАЗ. - В то же время во многих регионах РФ имеется спрос на более неприхотливые и недорогие автобусы, которые хорошо приспособлены к плохим дорогам и которым не требуется высокотехнологичный сервис".

А у частных перевозчиков требования бывают самые разные. "В основном это зимние пакеты, но иногда попадаются действительно экстремальные заказы, - поделилась с "РГ" Наталья Жукова. - Например, эксплуатация автобуса при температурах до -50 или вывод выхлопной трубы на крышу для уменьшения образования ледяного тумана на улицах города".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Минтранс предложил ввести новый дорожный знак

Что же касается самых современных тенденций, то, конечно, это электробусы. "Для крупных городов это очень актуально, - считает специалист агентства "Автостат" Азат Тимерханов. - Это направление активно развивается, и такие компании, как КАМАЗ, Группа ГАЗ, "Волгабас", уже разработали проекты электробусов, которые проходят тестовые испытания. Думаю, что в ближайшие несколько лет в крупных городах России электробусы уже начнут выходить на маршруты".

Но не следует ставить крест на ТС, работающих на дизельном и газомоторном топливе. "Каждый из видов транспорта имеет свои преимущества, и они скорее дополняют друг друга, нежели конкурируют, - пояснили в Группе ГАЗ. - И электробусам, и газовым, и дизельным автобусам найдется свое место в транспортной структуре городов. Электробус - это перспективное направление развития общественного транспорта, но он больше подходит для крупных городов. Для регионов оптимально использование газомоторной техники: такие автобусы дешевле электробусов, при этом их обслуживание близко к дизельным, и уже есть готовая инфраструктура под их использование".

Однако в Европе газовое топливо не пользуется спросом. "Mercedes около десяти лет назад занимался разработкой автобусов на ГМТ, но вскоре отказался от развития этого направления в пользу электрической тяги, - рассказала Наталья Жукова. - Можно сказать, что тема ГМТ здесь сходит на нет".

Фото: Владимир Баршев
Российских водителей научат правильно скользить

В общем же рынок автобусов продолжает расти после падения. Согласно данным "Автостата" объем рынка новых автобусов (без учета LCV) в России по итогам 2017 года составил 11,7 тысячи единиц, что на 13,4 процента больше, чем годом ранее. Лидером рынка является российский ПАЗ, на долю которого приходится свыше 60 процентов от общего объема. В количественном выражении это составляет почти 7,6 тысячи штук - на 27,3 процента больше, чем в 2016 году.

"Доля особо малых автобусов в региональных парках с 2012 по 2017 годы выросла с 39 до 46 процентов, подсчитали в Группе ГАЗ. - Наибольшее количество особо малых автобусов в Москве и Московской области (причина - большие парки техники и развитые маршрутные сети), наибольшая доля в Астраханской области, Чувашии, Северной Осетии, Рязанской, Брянской, Ульяновской областях".

Инфографика: Антон Переплетчиков / Ирина Фурсова

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование
Памфилова: Итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии
Надежда Савченко назвала "позорной" нынешнюю власть на Украине