Российские банки смогут не раскрывать информацию о собственных владельцах, попавших под санкции. Кроме того, планируется закрыть доступ к той банковской отчетности, из которой можно понять взаимосвязь между кредитной организацией и жителями Крыма.

Об этом говорится в опубликованных накануне ответах ЦБ на вопросы Ассоциации банков России. В 2017 году правительство уже получило полномочия по определению случаев, когда устанавливаются ограничения по раскрытию информации неограниченному кругу лиц. Из ответов ЦБ следует, что регулятор работал над подготовкой проектов таких постановлений кабмина.

В этих документах предусмотрено, что при раскрытии информации финансовыми организациями в Интернете не могут публиковаться сведения об акционерах, являющихся российскими физическими и юридическими лицами, включенными в санкционные списки. Такие же рекомендации даны Московской бирже, Национальному расчетному депозитарию и банкам, работающим с гособоронзаказом. Отдельно говорится о возможной корректировке банковской отчетности, чтобы из нее нельзя было выявить взаимосвязь между банком и лицами, живущими или находящимися в Крыму и Севастополе.

"Если внешний контрагент будет видеть только часть структуры владения кредитной организации, это будет вызывать серьезные вопросы и может быть сигналом о том, что среди собственников есть лица, которые могут быть под санкциями", - говорит управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев. Также не до конца ясно, насколько это снизит риск расширения санкций в отношении цепочек взаимосвязанных с одним бенефициаром компаний - поводы для введения санкций не всегда четко формализованы, добавляет он. По словам Сараева, для рейтинговых агентств планы по закрытию части информации о владельцах финорганизаций не вызовут проблем по анализу кредитоспособности: любой рейтингуемый объект должен раскрывать свою конечную структуру владения, иначе уровень рейтинга будет крайне низким.