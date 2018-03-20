Российские банки на волне роста ипотечного кредитования пытаются расширить аудиторию заемщиков. С помощью ввода новых услуг они рассчитывают привлечь пары, живущие в гражданском браке, либо людей, покупающих жилье в складчину.

Для этого банки предлагают потенциальным заемщикам оформить недвижимость в долевую собственность участников кредитного договора. В частности, с марта такую услугу внедрил ипотечный банк "ДельтаКредит", следует из сообщения кредитной организации. "До запуска программы банк предложил бы оформление только полной собственности на заемщика по договору ипотечного кредитования", - рассказал "Российской газете" руководитель управления маркетинга "ДельтаКредита" Алексей Подвигин.

Он признал, что наиболее востребованной эта услуга будет для людей, живущих в гражданском браке. По его словам, возможны также варианты и с передачей в залог банку квартиры, уже находящейся в долевой собственности не с родственником, равно как и оформление долевой собственности на уже купленное по ипотеке жилье. По словам Подвигина, таким образом банк реагирует на спрос со стороны клиентов и расширяет круг потенциальных заемщиков.

Управляющий директор продаж подразделений сети Абсолют Банка Иван Любименко подтверждает спрос заемщиков на такие программы. Подобные предложения существуют на рынке не первый день, его участники по мере проведения технических доработок и урегулирования рисков продолжают их вводить, говорит он. Любименко также уточняет, что "подводные камни", возможные в случае с долями, отдельно прописываются в договорах. Например, оговаривается, что участниками сделки могут быть только совершеннолетние, поскольку реализовать заложенное имущество, долей в котором владеет ребенок, довольно затруднительно, рассказывает Любименко.

Спрос заемщиков на "долевую" ипотеку довольно высокий, признают банкиры

В России объект недвижимости может принадлежать одному человеку (индивидуальная собственность) или нескольким людям (совместная или долевая собственность). В случае с совместной собственностью доли не выделяются, с долевой - каждый собственник имеет свою юридически определенную часть в праве собственности на объект.

Очень часто доли в квартире не могут быть выделены в натуре (например, 1/5 в однокомнатной квартире) и в силу этого продать их можно только с очень большим дисконтом, поскольку другие владельцы имеют преимущественное право выкупа, говорит младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Чтобы законно проживать в такой квартире против воли других владельцев необходимо через суд определить порядок пользования жилой площадью - такие нюансы делают долевую собственность очень неудобной для банков из-за низкой ликвидности подобных объектов, рассказывает он. Чаще всего сделки с подобной недвижимостью дороги и сложны, поэтому банки покрывают риски системой юридически выверенных договоров, первым взносом, повышенной ставкой, страховкой и другими условиями, отмечает Путиловский. При этом аналитик также признает, что предложение "долевой" ипотеки позволяет охватить кредитным организациям пласт заемщиков, которым жилищные кредиты до этого были недоступны.

Ранее бюро кредитных историй "Эквифакс" публиковало исследование, в котором говорилось об удвоении числа граждан с действующим ипотечным кредитом за последние четыре года - до полутора миллионов человек. Рост числа новых клиентов, взявших жилищный кредит, в "Эквифаксе" объяснили программами государственной поддержки, снижением ставок по ипотеке и удешевлением недвижимости в некоторых регионах страны. Таким образом, ипотека стала фактически единственным безопасным для банков видом кредита, не подверженным кризису в экономике, отмечалось в исследовании "Эквифакса".

8 процентов может составить средняя ставка по ипотеке к концу 2018 года. В начале февраля она находилась на отметке 9,85 процента

По прогнозу гендиректора единого института развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ" (ранее назывался АИЖК) Александра Плутника, в 2018 году ипотечный рынок продолжит активно развиваться, выступая ключевым инструментом поддержки платежеспособного спроса на жилье. Объемы выдачи ипотеки достигнут 2,5-2,7 триллиона рублей, а ипотечные ставки опустятся к концу текущего года до восьми процентов, считает Плутник. По данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке к февралю составляла 9,85 процента.

При этом президент Владимир Путин в начале марта заявил в Послании Федеральному Собранию, что среднюю ставку по ипотечным кредитам нужно снижать до 7-8 процентов. По оценкам ряда банкиров, на это потребуется примерно от года до трех лет.