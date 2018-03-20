Пропавший 4 года назад малайзийский Boeing "нашелся" на картах Google

NEWS Peter McMahon who says he has worked on crash investigations for over 25 years, believes he found #MH370 using Google Earth. The outline which appears to be a plane was found north of Mauritius. pic.twitter.com/rgdCJZNLaI — Air Disasters (@AirCrashMayday) 17 марта 2018 г.

Житель Австралии и инженер-механик Питер Макмэхон заявил, что обнаружил остатки исчезнувшего 8 марта 2014 года малайзийского Boeing 777. По его мнению, место крушения лайнера находится в 16 километрах к югу от острова Руанд Сейшельского архипелага. Об этом пишет газета The Sun.

Австралиец заявил изданию, что несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps. Полученные данные позволили определить, что под водой в одном из участков Индийского океана, находятся части самолета. Ранее данный сектор не изучался пилотами авиации во время поисков пропавшего лайнера.

Полученные данные исследователь авиакатастрофы передал в бюро транспорта и безопасности Австралии.

В свою очередь власти Малайзии, как сообщает газета New Straits Times, назвали безосновательными утверждения Питера Макмэхона и попросили его не вводить общественность в заблуждения.

Напомним, что 8 марта 2014 года, примерно через 40 минут после вылета из Куала-Лумпура в Пекин, пассажирский самолет пропал с экранов радаров. Вместе с ним бесследно исчезли 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Несмотря на многочисленные усилия обнаружить части лайнера и установить причину авиакатастрофы до сих пор не удалось. На поиски самолета потрачены 160 миллионов долларов.

Недавно власти Малайзии приняли решение возобновить поиски самолета Boeing и пообещали заплатить американской компании Ocean Infinity около 70 миллионов долларов в случае, если она сможет в течение 90 дней обнаружить пропавший лайнер.