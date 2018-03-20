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Будущее "Рика и Морти" оказалось под вопросом

Новость 20.03.2018, 16:26 | Текст: Генри Достоевский

Четвертый сезон "Рика и Морти" оказался в роли кота Шредингера - неизвестно, продлят его или нет.

Фанаты научно-онтологических путешествий циничного всклокоченного ученого и его невротичного внука, ощущая нехватку в крови нейросарказма, не на шутку встревожились отсутствием каких-либо новостей о сериале.

Фото: youtube.com/ oregon
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Особую пикантность добавляет недавно вышедший клип Run The Jewels, который вполне готов втиснуться между сериями в любой сезон.

И вот один из нетерпеливых поклонников не просто спросил - а как там, мол, уважаемые, продвигаются дела с альтернативными вселенными? - но и грубовато высказался: может быть, все дело в том, что Дэн Хармон - "ленивый алкоголик" и поэтому работа замерла?

Однако все оказалось гораздо проще и вместе с тем тревожнее - Хармон, отвечая на бесцеремонный "твит", сообщил, что трудно работать над новым сезоном, когда он официально не заказан.

Впрочем, даже если на днях Cartoon Network одобрит продолжение, это уже ничего не решит в этом году - скорее всего, премьеру перенесут на следующий, потому что вряд ли создатели сериала успеют к осени написать и подготовить комедийное чистилище того высокого уровня, к которому зрители уже привыкли.

Напомним, что ранее авторы рассказывали об одном из "серых кардиналов" сериала - мистере Пупибаттхоле.

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