Подходит к концу регулярный чемпионат в женской баскетбольной Премьер-лиге, проводимой под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ).

За тур до завершения чемпионата борьбу за первую строчку в турнирной таблице ведут курское "Динамо" и действующий чемпион страны - УГМК из Екатеринбурга. В минувшем туре курянки в напряженной борьбе добились победы "на классе" над одноклубницами из Москвы - 96:69. По итогам поединка сразу шесть курских динамовок набрали 10 и более очков. Отметим Соню Петрович - 17 очков и 8 подборов, Ннеку Огвумике - 15 очков и 8 подборов и Хелену Сиак - 12 очков, 7 подборов и 5 голевых передач.

В свою очередь, екатеринбургские "лисицы" удачно съездили в Оренбург, где обыграли местную "Надежду" - 79:64. Главной героиней матча в Оренбурге стала нападающая УГМК Майя Мур - 18 очков и 7 подборов. Двузначные показатели результативности в составе УГМК также принадлежат Бриттни Грайнер - 12 очков, Эмме Меессеман - 10 очков, Альбе Торренс - 10 очков.

Интересно, что наставник УГМК Мигель Мендес, несмотря на результат и 18-ю победу в сезоне, нашел много поводов для критики своей команды:

- Из того, что мне понравилось - это победный счет на табло. "Надежда" - команда уровня Евролиги. Мы показали не самый лучший свой баскетбол: очень разочаровало то, как действовали в обороне.

Судьба первого места по итогам "регулярки" решится 24 марта, когда баскетболистки УГМК примут курское "Динамо". Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на каналах "Матч! Наш Спорт" и "Матч! Планета". Начало в 17.00.

Тем временем, как сообщили в пресс-службе РФБ, победителем первенства России среди юношей 2001 года рождения стала Москва-2. Столичные спортсмены в финальном матче одолели команду из Краснодарского края - 68:63. Решающий мяч в игре забил защитник сборной Москвы-2 Павел Савков. Павел не только стал лучшим снайпером финальной встречи (20 очков), но и в очередной раз подтвердил "золотое" правило: его команда неизменно становится победителем первенства России. В коллекции Савкова уже шесть (!) чемпионских титулов: четыре - с командами 2001 года рождения и два - с командами 2002-го.